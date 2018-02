Pub

Árvore foi abatida "por questões de segurança" e "por não apresentar a mesma estabilidade que teria antes do acidente".

O vereador do Ambiente e Estrutura Verde na Câmara de Lisboa, José Sá Fernandes, disse hoje que o autocarro que embateu numa árvore na Avenida da Liberdade, causando 12 feridos ligeiros, se aproximou "demasiado à berma".

"Aparentemente, a responsabilidade foi de haver um encosto demasiado à berma. O autocarro embateu numa árvore que estava de boa saúde. O mais importante é que não houve feridos graves", disse José Sá Fernandes, em declarações à Agência Lusa.

Um autocarro de turismo, que transportava 23 passageiros, embateu esta manhã numa árvore que acabou por ser cortada, tendo esta operação tido início pelas 11:25 e terminado cerca das 11:50, o que obrigou ao corte da circulação na Avenida da Liberdade.

Segundo disse à agência Lusa Tiago Lopes, segundo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros, a árvore foi abatida "por questões de segurança" e "por não apresentar a mesma estabilidade que teria antes do acidente".

De acordo com a mesma fonte, após o embate com a árvore, no sentido ascendente da avenida, dois passageiros (turistas belgas) ficaram encarcerados, mas foram retirados pouco depois e transportados para o hospital de São José.

No conjunto dos 23 passageiros do autocarro de turismo da Carristur havia cidadãos de nacionalidade norte-americana, belga, suíça e britânica.

No total, segundo Tiago Lopes, foram transportados para o hospital de São José oito feridos e cinco outros foram assistidos no local.

Segundo o vereador do Ambiente da Câmara de Lisboa, a manutenção das árvores da Avenida da Liberdade é da responsabilidade da junta de freguesia de Santo António, pelo que vai reunir-se com a mesma para articular o que irá ser feito.

"Vamos articular para evitar que outra coisa do género volte a acontecer", disse, afirmando que à autarquia ainda não chegou qualquer reclamação sobre o estado das árvores que estão a ficar ligeiramente inclinadas para dentro da Avenida da Liberdade, onde passa o trânsito automóvel.

"Não temos qualquer reclamação. As árvores estão bem mantidas, são saudáveis. Não se trata de uma questão de poda, é uma questão de tronco", acrescentou, sublinhando que se irá agora proceder à avaliação da altura das árvores.