O ministro das Finanças disse que o investimento da ala pediátrica é "uma garantia porque vai avançar", mas não indicou uma data concreta

Mário Centeno escusou-se, esta quarta-feira, a revelar quando será concretizado o investimento da ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, garantindo apenas que "vai avançar".

"Hoje, já não é uma questão. O investimento na ala pediátrica no São João é uma garantia porque vai avançar", disse o ministro das Finanças aos deputados das comissões parlamentares da Saúde e das Finanças que esta quarta-feira ouviram o governante a pedido do CDS e do PSD, sobre o setor da saúde.

Questionado várias vezes por diversos deputados sobre a data em que as Finanças irão libertar os 22 milhões de euros necessários para a construção da ala pediátrica do Hospital de São João, Mário Centeno limitou-se a referir que "há um pacote de investimentos que está a ser trabalhado entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças", que inclui o investimento da ala pediátrica no São João.

"Sabemos há muito tempo e outros também sabiam, mas nada fizeram", disse, referindo-se ao arrastar do problema nesta unidade de saúde, que em 2015 recebeu a promessa de inauguração, sem que alguma vez avançasse

O ministro disse por diversas vezes que o problema naquela unidade se arrasta há cerca de dez anos.

Mário Centeno acusou o anterior governo de ter lançado, por duas vezes, a primeira pedra da unidade pediátrica daquele hospital no norte, sem planeamento financeiro para aquela obra.

Aquela pedra não levava financiamento atrás e, mesmo quando o primeiro-ministro foi outra vez ao São João, voltou sem dinheiro e, depois de dois lançamentos falhados, a obra não podia ser feita

A falta de condições de atendimento e tratamento de crianças com doenças oncológicas foi denunciada por pais de crianças doentes que são atendidas em ambulatório e também na unidade do "Joãozinho", para onde as crianças são encaminhadas quando têm de ser internadas no Centro Hospitalar de São João.

Na terça-feira, o presidente do hospital afirmou que as condições do atendimento pediátrico são "indignas" e "miseráveis", lamentando que a verba para a construção da nova unidade ainda não tenha sido desbloqueada.

Perante esta situação, o Presidente da República garantiu esta quarta-feira que "há sensibilidade do Governo" para resolver a situação da unidade pediátrica de oncologia do Hospital de São João e que este irá contribuir para resolver o problema.

"Do que pude apurar, há uma sensibilidade do Governo para enfrentar esse problema e para desbloquear esse problema. É um problema que conheço bem. É um problema que tem os problemas que todos conhecem e que são antigos, mas vieram agora outra vez a público", disse Marcelo Rebelo de Sousa.