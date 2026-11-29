Uma vaga de emprego pode ficar fora do alcance de quem depende de um autocarro que deixa de circular antes do fim do turno. Uma casa mais barata pode obrigar uma família a gastar a diferença em combustível. O tempo e o custo da deslocação pesam na escolha do sítio onde se vive, do emprego que se pode aceitar e da escola que se consegue frequentar.

A cimeira decorreu a 25 e 26 de novembro, no Taguspark, em Oeiras. Na sessão de abertura, Miguel Pinto Luz afirmou que a mobilidade dá “poder de transformar os territórios”. Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, lembrou que ali trabalham 17 mil pessoas. “Bem podíamos ter esse transporte”, disse, ao defender melhores ligações ao parque.

Charles Landry, co-curador da cimeira, levou a discussão para a rua. A velocidade que permite a um condutor atravessar um bairro depressa pode levar quem anda a pé ou de bicicleta a evitar esse percurso. Reduzir o limite pode tornar a rua mais utilizável por mais pessoas. E perguntou ainda quanto espaço daríamos ao automóvel se desenhássemos hoje uma cidade de raiz. Dessa decisão dependem a largura de um passeio, o espaço para plantar árvores e a possibilidade de ficar na rua para conversar ou brincar.

A distribuição do espaço tem um paralelo no planeamento dos transportes. Uma linha cheia permite transportar mais passageiros com custo por viagem mais baixo. Quem vive longe dos eixos com maior procura pode, porém, precisar dessa ligação para chegar ao centro de saúde ou à estação de comboios. A decisão sobre onde reforçar a oferta depende também do que acontece à população quando o serviço falha.

Maruxa Cardama, fundadora da Cardama Advisory e antiga secretária-geral da SLOCAT, reforçou a importância de contabilizar este custo. Sem transporte público adequado, há famílias que mantêm um carro porque precisam dele para trabalhar. Para avaliar um investimento, a especialista propôs perguntar a quem serve. Uma nova ligação abre oportunidades onde o preço é comportável, o serviço existe quando é preciso e o percurso pode ser feito em segurança, incluindo por quem tem mobilidade reduzida ou receia ser assediado.

O risco de alargar as escolhas de uns à custa das de outros volta a colocar-se com a condução autónoma. Um serviço que torne uma viagem mais confortável pode mudar a distância que alguém aceita percorrer todos os dias. Se essa distância aumentar, também pode aumentar a dispersão da habitação e tornar-se mais difícil assegurar transportes coletivos frequentes.

O urbanista e futurista Greg Lindsay alertou que os táxis autónomos podem retirar passageiros aos transportes coletivos, enfraquecendo o serviço de que outros dependem. Além disso, uma frota de veículos individuais continua sujeita ao espaço disponível nas ruas. Mas há outra possibilidade. Autocarros autónomos articulados com bicicletas ou outros veículos leves poderiam ajudar mais pessoas a chegar à rede coletiva e a completar a viagem.

A diferença faz-se sentir antes de sair de casa. Com uma ligação fiável, é possível procurar emprego mais longe ou escolher onde estudar sem depender de alguém que dê boleia. Com uma rua segura, uma deslocação curta pode fazer-se a pé. O poder de escolha mede-se pelas opções que as pessoas conseguem usar diariamente.