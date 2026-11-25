A Europa fica atrás de outras geografias, nomeadamente os EUA, ao nível da adoção de inovações que dizem respeito à mobilidade, como consequência de "entraves" legais, diz Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação.

As declarações tiveram lugar na Mobi Summit, realizada no Taguspark, em Oeiras. A discussão sobre o futura da mobilidade contou com o contributo do próprio, que detém a pasta, tendo sublinhado as dificuldades associadas à burocracia e a importância de evoluir neste capítulo para ajudar a resolver a crise da habitação.

“A mobilidade tem muito a ver com a solução do problema da habitação”, salienta o membro do Governo.

É que, lembra o próprio, ligar a Área Metropolitana de Lisboa a toda a capital, através dos transportes públicos, permitiria a muitos trabalhadores chegarem ao local de trabalho de forma mais rápida e fácil.

Miguel Pinto Luz garante que o Executivo está a trabalhar neste capítulo, lembrando que a Alta Velocidade vai ligar Leiria e Lisboa em cerca de meia hora, ou seja, será uma viagem "mais rápida do que entre Lisboa e Cascais". Ainda assim, as regulações europeias colocam dificuldades acrescidas, no que respeita ao transporte individual.

"A Europa, com excesso de regulação, demora sempre mais tempo a adotar novas tecnologias", disse o ministro. Em causa estava uma comparação com o que disse minutos antes, na mesma conferência, Isaltino Morais. O presidente da Câmara de Oeiras salientou que "milhares" de carros autónomos já circulam nos EUA. Na Europa, porém, as leis ainda não o permitem.

É que a "regulação setorial coloca sempre entraves", nomeadamente "à tecnologia", alerta. São muitas as discussões neste âmbito, mas falta "passar do debate à ação", diz o ministro.