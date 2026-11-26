O segundo dia do Portugal Mobi Summit acontece no dia Mundial do Transporte Sustentável, e lembramos que estamos na década do Transporte Sustentável das Nações Unidas.

“Como atravessar o rio e fechar o fosso” é a grande questão. Na Área Metropolitana de Lisboa faltam peças e é preciso fazer obra na AML. Falamos da terceira travessia do Tejo, a travessia Algés-Trafaria, a extensão do Metro Sul do Tejo até à Costa da Caparica, e o novo aeroporto de Lisboa, o Luís de Camões, a par do Parque das Cidades do Tejo, com uma área equivalente a 55 parques Expo.

Frederico Rosa, presidente da Câmara Municipal do Barreiro e presidente da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal, diz “estar excitado com a terceira travessia do Tejo há 26 anos!” e acredita que avançará. “Há a conjugação de dois projetos fundamentais que é levar o MST (Metro Sul do Tejo) à praia e ainda de Almada até Alcochete para ligar o território de Setúbal”.

A terceira travessia vai aproximar as margens, ligadas pela ferrovia, “tendo na futura estação internacional do Lavradio e o hub do Pinhal Novo dois eixos fundamentais”. A Península de Setúbal cresce em habitação e população muito acima da média nacional e questiona como planear uma grande infraestrutura, associando mobilidade com habitação, com educação e com prestação de cuidados de saúde.

A IP – Infraestruturas de Portugal está a trabalhar nos acessos mas, reforça, “sempre que muda o Governo, muda o nome do projeto do Parque Ribeirinho, mas não muda o projeto”.

Diz que “importa dar os passos certos para a AML onde as duas margens se complementam, como mobilidade para Lisboa e interconcelhia. A politica pública vive de integração de respostas, vive de caminho devidamente planeado com impacto nas gerações futuras”.

Relevante é transportar do ponto A ao ponto B e “porque temos cada mais gente a andar de transporte público, mas também, mais trânsito na ponte. A melhor medida de descarbonização é trazer mais pessoas para o transporte público”. Acrescenta que há pessoas que circulam de carro de Almada para o Barreiro porque não conseguem apanhar o comboio.

A preservação da qualidade de vida das pessoas é fundamental e isto encaixa “no que são as travessias e o conforto de quem transportamos. Na estação de Coina há milhares de pessoais que não são transportadas nas melhores condições, e esta conversa passa ao lado. A capacidade que temos de levar as pessoas para qualquer ponto será o nosso trunfo para não olharem para o carro como o transporte principal”. E conclui afirmando que “temos de levar o transporte público às pessoas e não as pessoas irem procurar o transporte público”.

Mais do que mobilidade existe a articulação de políticas de regiões com a travessia Barreiro – Seixal a consumir dois minutos, e não os atuais 20 minutos, quando se levar o MST (Metro Sul do Tejo) até Alcochete. Sublinhou que na península de Setúbal é onde se leva mais tempo em transportes públicos, e isso significa menos tempo para a família e filhos. Dá ainda ao exemplo da antiga zona da Quimigal, um território do Estado, que tem de ser transformado, a começar pela descontaminação. “Estes territórios estiveram ao serviço do país, mas o ónus ficou para as populações locais”.

Rui Rei, CEO da Transtejo/Soflusa, sublinha que o barco pode ser a travessia mais rápida para passar o Tejo, sendo que a maior operação está no Barreiro. Considera-se o “melhor operador de transportes públicos na AML”, depois do dia 3 de novembro de 2025 passarem a cumprir o contrato de serviço público. Com os barcos elétricos, chegarão, ao final de ano, com cerca de seis milhões de passageiros transportados, e contribuem para a descarbonização fluvial com 10 navios.

Salientou que é “necessário fazer”, referindo-se à terceira travessia e ao túnel da Trafaria para melhorar a mobilidade. Os autarcas também têm de cumprir e isso significa “impor algumas restrições na mobilidade. Estacionar no Chiado um carro elétrico e não pagar não é possível”.

Até 2027 a empresa apresentará a renovação ao Governo de navios elétricos, com a estratégia de desenvolvimento das duas margens do Tejo, garantindo ter navios com mais flexibilidade. “Esperamos que em 2027 possamos chegar ao Parque das Nações, e aí teremos o transporte público mais rápido para chegar ao Barreiro. Somos o transporte público com a maior velocidade comercial. Cumprimos o horário e respeitamos os nossos clientes e pagam duas vezes o serviço, via imposto e via bilhete”.

Por outro lado, adiantou que a empresa tem quatro cacilheiros, os quais vão ser preservados e alguns deles serão transformados em embarcações elétricas. Salientou também que Oeiras é um grande exemplo, com decisões estratégicas, sobretudo centradas na habitação. Setúbal por seu lado, sabe as opções dos últimos 50 anos e as consequências.

O administrador da Transtejo/Soflusa, realçou ainda que “a mobilidade assenta em planeamento, e, no caso da Transtejo, o cumprimento de um desígnio do Estado. Não podemos estar de costas voltadas a edilidades como o Barreiro. Por exemplo, na questão da Travessia entre Seixal e Barreiro, dizem os resultados que existe procura para a semana toda e o dia inteiro, tal como na ligação Trafaria-Algés. Vamos estudar com a TML os grandes corredores, porque isso é estratégico”.

“A Transtejo faz ligações perpendiculares e com o Barreiro fizemos uma primeira ligação não perpendicular, e dizem os estudos que teremos de fazer mais”. A travessia do Barreiro é a maior operação de hoje. A população do Barreiro “irá ficar muito bem servida com a terceira travessia, sendo que o aeroporto alavanca a travessia”. A Transtejo/Soflusa tem o desafio de transportar sete milhões de pessoas, mas a futura terceira ponte terá impacto na empresa, podendo ser feita a mudança do terminal do Barreiro. Por outro lado, o comboio deixará de chegar a esse terminal.

O serviço turístico fluvial pode dar receita adicional para financiar o transporte público, refere o gestor. “Temos navios disponíveis para esse serviço, podendo levar o turismo ao Barreiro”.

Pedro Folgado, vice-presidente do Metropolitano de Lisboa sublinha que os operadores se complementam. “O passageiro quer rapidez, conforto e fiabilidade. É um grande desafio o esforço de coordenação”. Adianta que a expansão do MST “foi uma incumbência que nos foi atribuída pela tutela” e em julho de 2025 foi assinado o protocolo com a TML e Câmara Municipal de Almada para a concretização do estudo. “Temos de ter a articulação com as realidades locais e necessidade de planeamento. Estamos a concluir os estudos e contamos submeter à APA (Agência Portuguesa do Ambiente) o estudo entre final deste ano e início de 2027. Não temos mandato para construir, mas diria que este tipo de obra, entre arranque e o final durará entre dois e três anos, numa perspetiva conservadora. E partindo do pressuposto que tudo corre bem”, ressalvando as questões dos casos dos achados arqueológicos.

O Metro de Lisboa está a fazer o estudo para o sul, e reforça que qualquer expansão de infraestrutura obedece à lógica de interoperabilidade. O Metropolitano de Lisboa está em expansão e, a par do investimento da linha circular, vão iniciar, a curto prazo, o prolongamento da linha vermelha, para levar o Metro à zona ocidental da cidade. E têm ainda o processo da linha violeta, e que será uma novidade, pois corre fora da cidade Lisboa e será um metro ligeiro, na sua maioria à superfície.

O Metro tem ainda outros investimentos que se repercutem na qualidade do serviço: caso das intervenções de reabilitação, na recuperação dos acessos mecânicos, com as escadas rolantes, investimentos na compra de material circulante novo, caso das unidades triplas. Há ainda alterações ao sistema de sinalização da rede do Metro, para automatizar a operação, ganhar tempo entre comboios e abrir o futuro para a automatização.