O presidente executivo da Brisa, António Pires de Lima, revelou esta quarta-feira, na conferência Portugal Mobi Summit, que a mortalidade na rede rodoviária concessionada à Brisa subiu 20% e os feridos graves aumentaram 40%, entre janeiro e setembro de 2026.

Por outro lado, "cerca de 90% dos acidentes graves estão associados a causas humanas e são, por isso, com muito trabalho, evitáveis".

"A velocidade, o álcool, o cansaço e, cada vez mais, a distração agravada pelo uso do telemóvel e pela multiplicação de ecrãs e computadores dentro dos próprios veículos continuam a distrair crescentemente os condutores e a colocar demasiadas vidas em risco", argumenta Pires de Lima.

Por outro lado, "o comportamento voluntarioso que muitas das pessoas têm ao parar as suas viaturas para procurar ajudar outros acidentados é responsável por 1/4 das mortes nas auto-estradas este ano". É por isso que Pires de Lima defende a condução autónoma em perfil de autoestrada.

"Um veículo autónomo não se distrai com uma mensagem. Não conduz cansado ou sob o efeito do álcool. E não toma decisões condicionadas pela impaciência", destaca o gestor.

O teste da Brisa aos veículos autónomos vai ser para o ano (2027), mas ainda espera o licenciamento do Instituto da Mobilidade e Transportes.

Pires de Lima lembra que "seria errado associarmos ou assumirmos que a tecnologia elimina por si só toda a sinistralidade. Existem alguns riscos e limitações que temos de conhecer, avaliar e regular. Mas o seu potencial para melhorar a segurança rodoviária é demasiado relevante para não ser explorado".

O executivo da Brisa defende que estas novas dimensões devem estar consagradas no novo modelo da concessão, que começa a ser negociado.

"A condução autónoma é igual à segurança na gestão das autoestradas, e esta dimensão tecnológica exige um terceiro vetor, que é o investimento. Porque não podemos assegurar as infraestruturas do futuro sem começar a prepará-las hoje. Isso exige investimento contínuo em tecnologia, em digitalização, na inteligência ou na adaptação da inteligência artificial às infraestruturas. E para garantir isso a longo prazo, é fundamental assegurar que, no futuro modelo das concessões, estes vetores estejam enquadrados e pensados", conclui.