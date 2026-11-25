Os carros autónomos aceleram para as estradas portuguesas e europeias e devem circular a "muito curto prazo", diz Mário de Morais, diretor geral na Bolt Portugal. Em consequência, os tradicionais vão ser usados sobretudo para fins de "diversão", prevê.

Em causa está a transição do parque automóvel para uma frota que começará a ser constituída, gradualmente, por carros de condução autónoma. Estes vão funcionar como um "complemento que, pouco a pouco, vai substituir o carro privado", num processo que deverá começar em breve.

O tema foi amplamente debatido na Mobi Summit, que tem lugar esta quarta e quinta-feira, 25 e 26 de novembro, no Taguspark, em Oeiras. O evento reúne especialistas em mobilidade, para discutir o futuro do setor.

"Estamos muito próximos da chegada dos carros autónomos", diz. Tanto nos EUA como na China, modelos com todas as funcionalidades necessárias à condução autónoma já circulam pelas estradas. Na Europa, porém, a lei ainda não o permite, mas a Comissão Europeia está debruçada sobre a matéria.

Para lá chegar, porém, serão necessários múltiplos projetos-piloto, de forma a que sejam encontradas determinadas falhas que eventualmente existam. O objetivo será corrigi-las e o processo deverá ter início já no próximo ano. Ainda assim, o uso do carro autónomo no dia-a-dia da generalidade dos europeus, ainda só surge no horizonte.

É que, mesmo com a chegada dos modelos às estradas, o fenómeno de massificação deverá acontecer apenas no "longo prazo", diz Mário de Morais, sem apontar um prazo concreto. Abrindo a janela para esse futuro, salienta que os carros tradicionais, como os conhecemos hoje, vão passar a ser usados "mais por diversão, um pouco como no século XX se usavam os cavalos", remata.