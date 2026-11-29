A Brisa registou mais 20% de vítimas mortais nas suas principais concessões até setembro. António Pires de Lima quer testar a condução autónoma em 2027. Alain Areal, da Prevenção Rodoviária Portuguesa, aponta a gestão da velocidade como prioridade.

Os motociclos representaram 0,5% do tráfego e 5% das colisões nas autoestradas da Brisa, mas concentraram um quarto das mortes nos primeiros nove meses de 2026. António Pires de Lima, presidente executivo do grupo, avançou os números no Portugal Mobi Summit. Em entrevista à margem da cimeira, Alain Areal, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), descreveu a dimensão nacional do problema. Segundo os dados que citou, os veículos de duas rodas a motor representam cerca de 30% das mortes na estrada em Portugal. São 18 mortos por milhão de habitantes, o dobro da média da União Europeia, segundo a comparação apresentada por Alain Areal.

A Brisa conseguiu reduzir para metade o número de mortes nas suas autoestradas entre 2019 e 2025, apesar de um aumento de mais de 20% no tráfego. Nos primeiros nove meses de 2026, as principais concessões do grupo registaram mais 20% de vítimas mortais e mais 40% de feridos graves face ao período homólogo. Pires de Lima chamou a atenção para o risco de uma segunda colisão quando um veículo fica imobilizado. Segundo o responsável, cerca de um quarto das mortes registadas pelo grupo este ano ocorreu em situações em que as pessoas ficaram expostas a esse risco.

O excesso de velocidade, o álcool, a fadiga e a distração são problemas que exigem educação e fiscalização. O presidente da Brisa vê também potencial na condução autónoma para reduzir os riscos associados a esses comportamentos. E acrescentou que a empresa pretende fazer, em 2027, um primeiro teste de circulação de um veículo autónomo nas suas autoestradas, em tráfego misto. O ensaio, a realizar com parceiros e que depende do licenciamento do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, vai permitir observar como o veículo interage com os restantes utilizadores em condições reais de circulação.

Na mesma linha, Alain Areal identifica a velocidade como o fator decisivo na gravidade do impacto. Lembra que cerca de 54% das mortes na estrada em Portugal acontecem dentro das localidades, onde peões, ciclistas e motociclistas partilham o espaço com veículos mais pesados, e citou uma análise de 40 cidades europeias que registou, após a adoção de limites de 30 km/h, reduções de 23% nos acidentes, 37% nas mortes e 38% nos feridos graves.

O presidente da PRP defende que a educação rodoviária volte a ter mais peso nas escolas e que as campanhas se dirijam aos grupos de maior risco. Dá o exemplo do álcool ao volante à noite, que identifica como um problema sobretudo entre os homens dos 18 aos 24 anos. Para chegar a esse público, diz, é preciso escolher a mensagem e o canal em função de quem se pretende alcançar. “Quando fazemos uma campanha para toda a gente, é quase para ninguém.” Para Alain Areal, o teste de uma campanha é saber se alterou atitudes e comportamentos. É essa avaliação que permite decidir onde vale a pena investir.