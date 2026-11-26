Tolerância zero nas estradas nacionais é algo desejável, mas envolve a alteração de comportamentos, de atitudes e de vontades, afirmaram os participantes do painel “Tolerância zero, zero mortes”, esta quinta-feira, 26 de novembro, no Portugal Mobi Summit.

Alain Areal, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), disse mesmo que a redução da sinistralidade em 50% até 2030 “é irrealista”. Isto porque “o sistema rodoviário é complexo e não permite a bala de prata”. Entretanto, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, anunciou ter sido lançado um concurso para a aquisição e instalação de mais 12 radares de velocidade média.

Quer o governante quer o presidente da PRP são adeptos da mudança cultural para alterar comportamentos. Alain Areal disse que essa estratégia leva muito anos “e tem de ser pensada numa perspetiva coletiva”. Por outro lado, a educação rodoviária assume um papel fundamental, com comportamentos mais seguros, mas é mais difícil a mudança do que incutir comportamentos”. O principal problema é o álcool, com 22% dos mortos e 20% dos feridos graves a revelaram este tipo de substância no organismo. O combate, diz o gestor, tem de ser feito “com medidas integradas que passam pela educação nas escolas, programas de reabilitação de condutores e mais fiscalização, nomeadamente nos fins de semana e de madrugada”.

O secretário de Estado de Proteção Civil, Rui Rocha, sublinhou a capacidade do Governo em aprovar a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, com um plano de ação para 2027 e 2028 e a envolver vários parceiros. E, realçou, independentemente das alterações ao Código da Estrada é, “no ponto de vista estrutural a responsabilidade de cada um que fará a diferença”, caso da velocidade, do álcool, ou do telemóvel na mão.

Sobre o tema dos telemóveis, o governante revelou que será implementado um projeto piloto na zona da marginal, em Cascais, para observar os comportamentos dentro da viatura. A Brigada de Trânsito irá ressurgir e o Executivo está a trabalhar a lei orgânica, criando um comando único em todo o país. Frisou que a par da questão comportamental na prevenção da sinistralidade, terão de existir instrumentos coercivos, sob pena de as pessoas não conseguirem incorporar as regras.

Cultura e transportes coletivos

A questão cultural, “com todos a viveram o momento Schumacher, é difícil de contrariar”, frisou Sílvia Breu, vereadora da Câmara Municipal de Oeiras. “Sabemos que grande parte dos acidentes acontecem por excesso de velocidade, mas para o cidadão é a caça à multa, e isto acontece porque não temos uma cultura de segurança rodoviária e todos os avanços que se foram conseguindo, caso dos cintos de segurança ou da obrigação do capacete, foram difíceis de implementar”.

Na perspetiva mais local, a velocidade nas ruas limitada a 30 km/h revela ser de difícil cumprimento e, por isso, o novo Código da Estrada terá de ter coimas mais pesadas. É necessário adaptar o espaço público para uma realidade que é a redução de velocidade e revela-se mais eficaz instalar uma esplanada para obrigar um carro a contornar e a andar mais devagar, do que colocar um sinal de trânsito, referiu a autarca.

Sílvia Breu quer uma cultura de transporte coletivo e este é um dos caminhos para a Visão Zero de acidentes. Realçou que a região de Lisboa tem mais carros do que antes da pandemia, sendo que a maioria dos acidentes acontecem dentro das localidades e a maioria dos atropelamentos são nas passadeiras. Em Oeiras, afirma, acontecem mais atropelamentos junto às escolas e daí a edilidade, com a Parques Tejo, ter lançado o projeto “Oeiras move ruas” com o objetivo de não existirem automóveis junto das escolas e os pais deixarem os filhos uns metros antes dos estabelecimentos de ensino.

A Brisa, a principal concessionária de autoestradas em Portugal tem o objetivo de zero mortos em 2050, nas AE, frisou Manuel Melo Ramos, CEO da Brisa Autoestradas. O ano de 2026 foi dos piores e inverteu-se uma tendência seguida desde 2019 com uma redução de 40% de vítimas de sinistralidade. Para os acidentes contribuíram, sobretudo, a velocidade excessiva, a distração, as manobras perigosas e o cansaço, algo que acontece devido a paisagens monótonas e só pode ser contrariado com paragens pontuais de descanso. Este ano, refere, o gestor, houve uma preocupação específica com motociclistas e atropelamentos.

Pedro Clemente, presente da ANSR, realçou o facto de ter todos os elementos do ecossistema, com a aprovação da Estratégia de Segurança Nacional, sublinhando que se trata de uma “estratégia de mobilização”, tendo ainda realçado o impacto da consulta pública. Na campanha de trabalhar em parceria destacou o papel das autarquias locais, com “compromissos de ação, a definição da componente financeira e a definição de 40 medidas a implementar”. Realçou o facto de terem definido as zonas de coexistência nos meios urbanos e deu o exemplo da edilidade de Cascais com que quem trabalharam a chamada “passadeira inteligente”. Entretanto, já estão a trabalhar um tema de futuro que será as viaturas autónomas.

Uma novidade é a futura “fiscalização inteligente, com um Observatório para promover uma cultura de segurança rodoviária”.