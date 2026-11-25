A economia portuguesa é penalizada pelo "vício de não decidir", no que respeita à transição dos carros movidos a combustão para os elétricos. Quem o diz é João Galamba, que está presente na Mobi Summit, a decorrer no Taguspark, em Oeiras e aproveitou um painel de discussão para apontar baterias ao Governo e à oposição.

O diretor nacional da PragmaCharge, que exerce também as funções de consultor na Global Renewables Alliance e na Global Wind Energy Council, alerta que há "uma série de decisões a tomar" da parte do Executivo. Medidas que "não parecem ser muito difíceis e o país teria muito a ganhar, com impacto relativamente rápido", diz.

Galamba recorda que foi ministro das Infraestruturas em 2023, durante um dos governos de António Costa e, até pela experiência governativa, reconhece "estranheza" face ao que diz ser a falta de proatividade, quer entre os membros do Governo quer entre os partidos na Assembleia da República, na transição para a mobilidade elétrica.

"Já passaram oito meses desde o início da guerra [entre EUA, Israel e Irão] e não vi qualquer medida, nem do Governo, nem da oposição, para ser justo", atira. Em causa está a escalada de preços dos combustíveis, que se verifica nas bombas de combustível, em todo o país (assim como por toda a Europa e a uma escala global).