Como conquistar a última milha nas entregas? Responde Mara Duarte, presidente da Parques Tejo, ao afirmar que em Oeiras “tentamos acabar com as perceções de como as entregas são feitas”. “Perceber, por exemplo, se a intensidade da utilização de um espaço o torna necessário em todo o dia; o espaço pode ser usado para cargas e descargas e pelo cidadão”, acrescenta.

Em Algés, um projeto com a instalação de 40 sensores, num determinado espaço que já está escolhido, vai permitir dar dados para medir o tempo do estacionamento, a rotatividade, mas também a qualidade do ar.

“Queremos saber a ocupação, quem anda às voltas aumenta o tráfego e o consumo de energias, e não se resolve a segunda fila. O espaço é finito e por isso é preciso soluções, e precisamos de informação. É necessário decidir com dados e não com base em perceções”, refere Mara Duarte, lembrando que a Parques Tejo é gestora de parques e, por isso, pode colocar hubs e espaço à disposição de todos, e com interoperabilidade.

Por seu lado, o papel da Inteligência Artificial (IA) e a modernização de sistemas para rentabilizar os espaços significa transformação, mas, diz a gestora, é “necessária informação para acelerar o conhecimento da IA. Ajuda-nos a congregar informação vindo de vários locais, caso de operadores, do tráfego, ou dos fluxos, e há algoritmos para fazer planeamento dedicado”. Diz mais: “os Países Baixos quando eliminaram os carros de combustão nos centros das cidades avisaram com quatro anos de antecedência, porque tudo tem custos associados. Se não criarmos alternativas, estaremos a adiá-las”.

Mara Duarte ressalva que há falta de entendimento entre os stakeholders para encontrar solução conjunta. Deu o exemplo de Algés, onde tem o projeto piloto, e o facto de se alguém usar uma aplicação em Oeiras ter de mudar de aplicação dois metros depois, ao entrar em Lisboa. Por isso, os dois municípios estudam solução partilhada.

Camiões

E pode a questão da logística ser transformada? A resposta vem de Adelino Almendra, vice-presidente da Antram, cujos associados têm essencialmente veículos pesados. Refere o gestor que a solução está na vertente rodoviária, obrigando a centros logísticos dentro das cidades, para, a partir daí, fazer-se a distribuição. Mas avisa que uma parte importante da distribuição não é feito por profissionais, são produtores com fábricas, e com muita informalidade. Aliás, revelou que a Antram vai dizer quantas empresas existem para a distribuição nacional e salienta que há várias tecnologias disponíveis renováveis, não se pode apenas centrar no elétrico.

Lembrou custo com um camião elétrico em volta dos 270 mil euros, contra 90 mil euros para camião a combustão. E isso significa que são precisas ajudas, além de aumentar a capacidade das infraestruturas. Concluiu que na distribuição joga-se com a eficiência operacional, mas com a descarbonização temos o problema de carregamentos, a par de tempos de condução e obrigações de paragem. E no mercado nacional aquilo que existe é essencialmente micro empresas, com dois ou três camiões, que não têm capacidade de investimento.

As soluções para a última milha foram dadas por Pedro Dinis, diretor municipal de Mobilidade da CM Lisboa. Refere que a edilidade está a desenvolver um plano de logística urbana de entrada em Lisboa. “A last mile precisa de uma consolidação mais abrangente. A questão é entrar dentro da cidade nas zonas mais periféricas e, a partir desse espaço, em zonas específicas, transportar para micro hubs de mobilidade. E tudo de forma mais sustentável”.

Adianta que foi definida a zona da Baixa pombalina como estudo, sendo esta a zona mais emblemática da cidade, e onde há perto de 1400 entregas todos os dias, com 717 estabelecimentos comerciais que precisam de entregas diárias, sendo que 76% são feitas de manhã. E realça o técnico que o espaço é finito, e nem sequer é possível a segunda fila.

“A forma de podermos adaptar as cidades a esta nova forma de logística é com uma estratégica nova, com centros de consolidação nas zonas periféricas, depois com micro hubs em zonas mais próximas do centro, caso de Santa Apolónia”.

“Haverá ainda que ter um controlo específico de cargas e descargas com possibilidade marcação e horários, trabalhando com a Emel, e para se perceber se a janela horária está a ser respeitada iremos desenvolver uma app própria para a logísticas urbana”.

Salientou a importância de ter lockers em zonas que fomentem os interfaces, e em zonas por onde passem as pessoas diariamente, permitindo a redução da circulação. “Em Lisboa temos três áreas muito criticas, caso dos transportes públicos e extensão dos corredores bus; ainda as envolventes escolares; e a questão da logística”.

Adiantou que Lisboa está a trabalhar na implementação de uma zona zero de emissões.