SIRESP.  A seis meses do fim do contrato Governo chama militares para preparem o concurso público

Constituído apenas por militares, o Governo decidiu criar um novo grupo de trabalho (GT) para preparar o concurso público para a operação e manutenção da rede Siresp.

É o terceiro grupo de trabalho desde 2019 com o objetivo de identificar as melhores soluções técnicas para a rede de comunicações de emergência do Estado, cujas empresas fornecedoras continuam as mesmas desde 2006 - um negócio que já custou quase 600 milhões de euros ao erário público.

Esta medida surge a cerca de seis meses do final do contrato, que já tinha sido excecionalmente renovado por 18 meses em junho de 2021, com o Tribunal de Contas a advertir para a necessidade de lançamento de um procedimento de contratação pública, em tempo útil, para impedir a repetição das condições de "urgência" que levaram à realização do ajuste direto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar de ter passado quase um ano, este despacho, que tem a assinatura conjunta do Ministro da Administração Interna José Luís Carneiro, e da Ministra da Defesa Nacional Helena Carreiras, diz agora que "urge preparar a abertura de um procedimento tendente à contratação da operação e manutenção da rede SIRESP", sendo para tal é "essencial" que a empresa gestora Siresp, S. A., "disponha dos recursos humanos dotados com a especialização técnica adequada a garantir, a partir de 1 de janeiro de 2023, a operação e evolução tecnológica daquela rede".

Para isso, são necessários "elementos com formação específica nas áreas da engenharia eletrotécnica, da engenharia de telecomunicações e da contratação pública".

Coordenado pelo oficial superior do Exército Paulo Viegas Nunes, presidente do Conselho de Administração da Siresp, S.A., foram recrutados para o grupo de trabalho outros três oficiais, o tenente-coronel Vítor Custódio, o tenente-coronel António Antunes e o major Pedro Grifo.

"Pior solução possível"

"Não consigo imaginar pior solução possível a seis meses do final do contrato. Perigosíssimo nesta altura o mais certo é que concluam que só os mesmos fornecedores têm condições para prestar o serviço. Recordo que já houve um GT em 2019, liderado pelo professor Carlos Salema e integrando um corpo técnico da mais elevada craveira. Não sei se estes militares terão uma visão do estado da arte desta área e aplicação de mercado. Pergunto se não devia estar já tudo pronto para lançar o concurso, como foi prometido antes das eleições", assinala Paulo Moniz, deputado do PSD e especialista em comunicações de emergência que integrou, como presidente da Associação Empresarial de Comunicações de Portugal, o grupo de trabalho da ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações), na sequência dos incêndios de 2017.

A 21 de março de 2019, o ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita tinha criado um "Grupo de Trabalho para apresentar as soluções tecnológicas para as comunicações de emergência em Portugal, a partir de 1 de julho de 2021" data em que deveria ter havido um concurso público internacional.

Este GT, coordenado por um dos maiores peritos do país em comunicações, Carlos Salema, tinha vários técnicos e peritos e fez diversas recomendações.

Mas, depois, a 15 de outubro de 2020, Cabrita criou um segundo grupo de trabalho, apenas com representantes do governo, "para a avaliação dos requisitos tecnológicos e do modelo de gestão da rede de comunicações de emergência do Estado, a adotar após 30 de junho de 2021".

Certo é que o concurso público acabou por não se realizar e quando a ex-ministra Francisca Van Dunem assumiu a pasta da Administração Interna, no final do ano passado, foi encontrar o processo mais uma vez atrasado, situação pela qual responsabilizou a então presidente do Conselho de Administração da Siresp, S.A,. Sandra Perdigão Neves, que veio a exonerar.

Garantir a transparência

Van Dunem entendeu que o facto de esta dirigente ter sido quadro da Altice, uma das empresa fornecedoras da rede SIRESP, poderia por em causa a transparência do processo, tal como o facto de a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI) ter como consultor para esta área o ex-representante em Portugal da Motorola , outra empresa fornecedora do SIRESP, o qual também mandou afastar.

"A ex-presidente da SIRESP foi quadro da Altice - como consta do seu curriculum público - sendo esta última empresa também interessada no negócio, a par da Motorola. As duas empresas operam, aliás, em consórcio no fornecimento de serviços ao SIRESP. A substituição da presidente da Siresp S.A. foi, para além de mais um passo para assegurar a transparência deste processo, uma medida imprescindível para garantir a efetiva realização de um concurso público aberto e plural, cujo lançamento vinha sendo protelado, estando já em sério risco a possibilidade de realização do procedimento em tempo útil", assumiu na altura ao DN fonte oficial do MAI.

"A principal preocupação do governo é pôr de pé o concurso público, num ambientem que não subsistam quaisquer conflitos de interesses. Nesse sentido o senhor Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna (Antero Luís) determinou já à secretaria-geral do MAI que providenciasse pela substituição de um consultor com ligações passadas a uma das empresas que faz parte do consórcio que garante a operação do sistema", assinalou a mesma fonte oficial sobre o ex-quadro da Motorola.

Van Dunem acabou por pedir apoio à ANACOM para se pronunciar sobre os requisitos técnicos do caderno de encargos e lhe dizer quais as soluções que melhor defendiam o interesse do Estado.

O parecer foi entregue e a ministra ordenou a sua utilização no caderno de encargos que teria ficado pronto ou "praticamente concluído" segundo fontes que acompanharam o processo.

O DN questionou o gabinete do novo ministro José Luís Carneiro sobre a situação do concurso para a rede SIRESP e porque este terceiro GT apenas integrava militares, mas não recebeu resposta.