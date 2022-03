Marcelo já tem lista dos ministros. Audiência com Costa cancelada

O primeiro-ministro já entregou ao Presidente da República a lista com os ministros do seu novo Governo. Foi o próprio primeiro-ministro quem avançou com a novidade, há minutos, quando saia da sessão solene sobre as comemorações dos 50 anos ano 25 de Abril.

Há minutos, a Presidência confirmou o cancelamento da audiência que o Presidente da República teria esta noite em Belém com o primeiro-ministro e onde este formalmente lhe entregaria a composição ministerial do novo Governo.

Irritado com as fugas de informação sobre a composição do novo elenco ministerial, Marcelo Rebelo de Sousa considerou à SIC ser "dispensável" a realização da audiência, a qual teria lugar pela hora de jantar.

A lista dos 17 novos ministros será divulgada pelos serviços de comunicação da Presidência da República mas sem a realização da reunião pessoal entre o PR e o primeiro-ministro.

A lista do novo elenco divulgada pela SIC é a seguinte:

Ministério da Presidência - Mariana Vieira da Silva (mantém-se)

Ministério dos Negócios Estrangeiros - João Gomes Cravinho (troca de pasta)

Ministério da Defesa Nacional - Helena Carreira (novidade)

Ministério da Administração Interna - José Luís Carneiro (novidade)

Ministério da Justiça - Catarina Sarmento e Castro (novidade)

Ministério das Finanças - Fernando Medina (novidade)

Ministério Adjunta e dos Assuntos Parlamentares - Ana Catarina Mendes (novidade)

Ministério da Economia e do Mar - António Costa e Silva (novidade)

Ministério da Cultura - André Moz Caldas (novidade)

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Elvira Fortunato (novidade)

Ministério da Educação - João Costa (novidade, confirmada pelo DN)

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Ana Mendes Godinho (mantém-se)

Ministério da Saúde - Marta Temido (mantém-se)

Ministério do Ambiente e Ação Climática - Duarte Cordeiro (novidade, que o DN confirmou)

Ministério das Infraestruturas e Habitação - Pedro Nuno Santos (mantém-se)

Ministério da Coesão Territorial - Ana Abrunhosa (mantém-se)

Ministério da Agricultura e da Alimentação - Maria do Céu Antunes (mantém-se)