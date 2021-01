Marcelo testa positivo à covid-19

Regras para as Presidenciais: Mais velhos podem votar antes e sem sair dos lares

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, testou esta segunda-feira positivo à covid-19. Segundo nota divulgada no site da Presidência da República, o chefe de Estado testou negativo no domingo, "e apesar do teste antigénio de hoje ser negativo, soube-se agora, às 21h40, que o teste PCR deu positivo".

"O Presidente da República, que está assintomático, comunicou ao Presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro e à ministra da Saúde e, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico", lê-se na nota.

Marcelo Rebelo de Sousa "cancelou toda a agenda para os próximos dias, a começar com sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos partidos políticos previstas" para esta terça-feira.

De referir que também para esta terça-feira está agendado um debate com todos os sete candidatos a Belém na RTP. Resta saber se se mantém e em que moldes será realizado.

A notícia de que o Presidente da República está infetado com o novo coronavírus surge no dia em que Portugal atingiu um recorde diário de mortes por covid-19.

Há 109 312 casos ativos de covid-19 em Portugal

Em 24 horas, o país contabilizou mais 122 óbitos e 5604 novos casos, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

É o número de mortes mais alto desde o início da pandemia, em março de 2020, e supera os 118 mortes reportados no dia 8 de janeiro. São mais 24 do que o máximo registado no ano passado (98 a 13 de dezembro).

Portugal totaliza até agora 489 293 casos e 7925 mortes. Desde o início do ano já foram reportados 75 615 novas infeções. Ou seja em 11 dias, o país registou cerca de um sétimo do total de contágios.

Há, atualmente, 109 312 casos ativos de covid-19 no país, mais 2 534 do que no domingo. Os recuperados subiram para 372 056 (76% de todos os infetados) depois de mais 2948 dos doentes terem sido dados como curados. Sob vigilância estão 120 292 contactos, mais 3082 do que na véspera.

Os dados da DGS indicam que há 3983 doentes internados (mais 213 do que no dia anterior), dos quais 567 pessoas estão em cuidados intensivos (mais 9).

Este é o 11.º dia consecutivo em que os internamentos em UCI aumentam e o 10.º dia em que há uma tendência de aumento no número de internados, estabelecendo novos máximos desde o início da pandemia.