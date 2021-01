Marcelo com dois testes negativos à covid-19

Marcelo Rebelo de Sousa fez dois testes de despistagem da covid-19 e ambos tiveram resultado negativo, apurou o DN.

O Presidente da República foi submetido a um teste PCR e a outro antigénio que não detetaram qualquer infeção, sendo que agora irá ficar a aguardar as orientações das autoridades de saúde para saber se terá de ficar ou não em isolamento, depois de ter estado em contacto com um seu assessor que teve um teste positivo.

De acordo com a SIC, Marcelo Rebelo de Sousa vai mesmo participar no debate desta noite naquela estação com André Ventura, líder do Chega e candidato às eleições Presidenciais de 24 de janeiro. Apenas falta esclarecer se o debate será presencial ou através de meios eletrónicos.

Para já, de acordo com o site da Presidência, vai manter-se em isolamento profilático preventivo.