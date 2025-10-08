Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Catarina de Albuquerque fotografada nos estúdios do Diário de Notícias
Catarina de Albuquerque: uma vida que levou água a todos

O mundo deve a esta portuguesa o facto de o acesso à água se ter tornado um Direito Humano. Catarina de Albuquerque deixa um legado que permanecerá para sempre
Margarida Vaqueiro Lopes
Pequena, enérgica, de cabelo sempre cortado de forma prática, sorriso aberto e mãos imparáveis. Catarina de Albuquerque chegou, em 2018, à liderança da Water and Sanitation for All, exatamente da mesma forma como percorreu o caminho da diplomacia desde que descobriu que queria mudar o mundo: em passo rápido, certo, assertivo e sem medos. A alegria desconcertava porque era sempre acompanhada por factos concretos, que levavam a propostas exequíveis, mesmo que parecessem uma loucura para quem as ouvia pela primeira vez.

Foi assim quando assumiu o cargo de primeira Relatora para o Direito Humano à Água e ao Saneamento, em 2007, e assim continuou até à iniciativa que colocou nas bocas do mundo. Em 2010, quando conseguiu que o acesso à água se tornasse um Direito Humano, houve quem percebesse que não podia ignorar o trabalho da jurista das “causas orfãs” - assim a descrevia à Forbes, em 2016, João Queirós, então chefe de gabinete da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. “Orfãs no sentido de que eram na altura causas sem fortes patrocínios de Estados no contexto onusiano – como a “justiciabilidade” dos direitos económicos, sociais e culturais ou a água como um direito humano”. E fazia-o sempre, continuava Queirós, “com um profissionalismo que lhe garante o respeito dos colegas e um entusiasmo que a leva a não desistir perante obstáculos que outros considerariam inultrapassáveis”.

Entre 2004 e 2008, Catarina de Albuquerque presidiu as negociações do Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que a Assembleia Geral da ONU aprovou por consenso em 10 de dezembro de 2008.
Em agosto de 2018, aos 47 anos, foi escolhida, entre 200 candidatos, para CEO da Saneamento e Água para Todos, uma parceria das Nações Unidas, conhecida pela sigla inglesa SWA (Sanitation and Water for All).

A nomeação valeu-lhe um assento na direção da UNICEF, em Nova Iorque, o cargo mais elevado ocupado por um português naquele órgão, nas últimas décadas. Para Catarina de Albuquerque não havia impossíveis. Nunca houve.

Quando estava em Portugal era a mãe que chegava cedo a casa e passava o máximo de tempo possível com os seus dois filhos e o marido, e quando se ausentava da família punha as mãos na massa e entrava nos lugares mais deploráveis e inóspitos. Não admitia não conhecer a realidade, porque acreditava que só assim se podia trabalhar melhor.

Quem falava com ela não conseguia não se sentir entusiasmado, porque para a jurista não havia algo que não fosse concretizável: era só preciso saber com quem falar, da forma certa e com os dados – e a sua experiência nos locais – para garantir qual o caminho certo.

Estava tão à vontade na remota Tuvalu como na cosmopolita Nova Iorque e era por isso que a ouviam: porque sabiam que Catarina falaria com quem fosse preciso, de qualquer país, setor, posição para garantir os seus intentos. E que sabia do que falava, porque fazia questão de o experienciar.

Para ela, o direito ao acesso à água era algo tão óbvio que ia repetindo sempre a mesma frase, em jeito de resumo, para que não restassem dúvidas a quem a ouvia: “Há estudos que mostram que por cada euro investido no acesso à água e ao saneamento, os ganhos são, em média, de 7 euros”. As evidências eram, não raras vezes, acompanhadas com mais um sorriso e um sugestivo encolher de ombros.

Bateu-se pela igualdade no acesso á água e ao saneamento, criticou o poder masculino nas altas esferas - “Ainda na semana passada alguém me disse que eu não e ria ouvido uma frase que ouvi se não fosse mulher”, contava na mesma entrevista à Forbes em 2016 – e nunca se deixou intimidar pela forma como foi, não raras vezes olhadas, não apenas por ser mulher, mas também por ser portuguesa. Elogiou sempre a capacidade diplomática do nosso país, e não raras vezes apontou António Guterres e João Vale de Almeida como exemplos de personalidades que incorporam bem esse jeito português de conseguir chegar a cargos elevados, através do diálogo e da cooperação.

Lembrava a posição privilegiada de Portugal que, não sendo grande, é um país conhecido por querer criar pontes e gerar consensos, o que, admitia, lhe facilitou a vida várias vezes.

"Sempre que vou falar às escolas, digo: a água que hoje temos disponível no planeta é exatamente a mesma que tínhamos no tempo dos dinossauros. Ou seja: andamos a beber chichi reciclado de dinossauro

Catarina de Albuquerque (1970-2025)

Na vida pessoal, Catarina de Albuquerque é recordada com carinho e admiração, e como alguém que fazia sempre tempo para aqueles que lhe eram mais importantes, mesmo que entre uma viagem às favelas do Rio de Janeiro e outra às escolas dos países considerados desenvolvidos, onde falava de “chichi de dinossauro”, como partilhou, divertida, numa entrevista à VISÃO. "Sempre que vou falar às escolas, digo: a água que hoje temos disponível no planeta é exatamente a mesma que tínhamos no tempo dos dinossauros. Ou seja: andamos a beber chichi reciclado de dinossauro! Por causa do ciclo da água, esta é sempre a mesma. O que acontece é que antes havia menos dinossauros do que hoje há pessoas. E os dinossauros não tinham fábricas, nem agricultura intensiva nem campos de golfe, turismo e afins”. Catarina falava para as crianças da mesma forma que para os adultos, porque essa era a sua forma de ser: simplificar para conseguir conquistar.

“A Catarina manteve um traço de menina que era invejável: acreditava com entusiasmo na melhor versão do ser humano, acreditava que era possível manter o diálogo, batalhar no sentido da justiça, dos direitos humanos, da igualdade”, diz a jornalista e escritora Patrícia Reis ao Diário de Notícias.

Conhecia Catarina desde os tempos em que partilharam o Colégio Alemão – uma educação que a jurista acreditava tê-la ajudado profundamente na forma de enfrentar os problemas, como disse em várias ocasiões públicas. “Devemos muito à Catarina. Ela estava disponível para um mundo melhor e esse legado talvez seja um caminho que temos de percorrer. Com alegria, porque ninguém se ria como ela”, conclui.

Se em Portugal o seu nome podia ainda não ser do conhecimento do grande público – embora tenha acumulado várias distinções parlamentares e da presidência da República –, no mundo dos Direitos Humanos o cenário é outro. Catarina de Albuquerque foi responsável por recomendações que levaram a alterações legislativas em vários países do mundo e redigiu o “Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos Sociais e Culturais” – considerado um dos mais importantes documentos recentes da área dos Direitos Humanos – tudo antes de encabeçar a SWA. “Ainda há tanto para fazer”, era uma das coisas que mais dizia com quem se cruzava, e depois de elencar os objetivos mais recentes que alcançara. Desde que chegou aos palcos diplomáticos, no início dos anos 2000, que trabalhava junto dos mais poderosos para facilitar a vida aos mais fracos.

Acreditava que havia muito sofrimento que era evitável e trabalhava para mostrar a quem tinha o poder de o evitar que havia grupos que o sofriam constantemente por serem marginalizados. Ao longo da sua vida, propôs-se, de forma exemplar, a dar voz a quem não a tinha, junto dos mais altos palcos de intervenção internacional. O seu legado, plasmado na conversão do acesso à água num direito humano e na integração do acesso à água e ao saneamento nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de 2030 permanecerá por gerações.

Catarina de Albuquerque dirige a partir de 2.ªfeira parceria da ONU "Água e Saneamento para Todos"

Homenagens e cerimónias fúnebres

A jurista faleceu esta terça-feira, 7 de outubro, vítima de um cancro. A informação foi veiculada por muitas das entidades com quem trabalhou de perto, que lhe prestaram a devida homenagem, como a APAV ou a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

Também a FEC - Fundação Fé e Cooperação, a cujo Conselho de Administração Catarina de Albuquerque pertencia desde setembro de 2017, emitiu uma nota de pesar pelo seu falecimento. "A Catarina foi uma mulher de fé, de princípios sólidos e de generosa entrega ao bem comum. Viveu a sua missão com coragem e entrega, cuidando especialmente dos mais vulneráveis, deixando uma marca de esperança e humanidade em todos os que com ela se cruzaram". " A sua vida foi um verdadeiro exemplo de compromisso com a justiça social e a dignidade humana. Na FEC, a Catarina partilhou sempre a sua sabedoria, serenidade e entusiasmo pelo serviço aos outros, inspirando-nos a olhar o mundo com mais amor, cuidado e responsabilidade".  

Numa nota oficial, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou “uma portuguesa com um papel muito relevante, a nível nacional e internacional, para a promoção dos Direitos Humanos e do desenvolvimento sustentável". As cerimónias fúnebres realizam-se esta quinta-feira, 9 de outubro, a partir das 18h, na Igreja São João de Deus.

Na sexta-feira, dia 10 de outubro será celebrada missa de corpo presente às 10h, também na Igreja São João de Deus. Numa mensagem partilhada entre amigos e admiradores da jurista, segue uma das últimas homenagens à mulher que transformou a água numa palavra de luta: “A todos os que desejem despedir-se da Catarina com flores, agradecemos que o façam trocando-as por um donativo à “Corações com Coroa”. Este projeto, que a Catarina admirava e que reflete bem a sua maneira de ver e estar no Mundo, dedica-se à defesa dos Direitos Humanos e à promoção da igualdade, com especial atenção ao empoderamento de raparigas e mulheres”.

Morreu, aos 55 anos, a jurista portuguesa Catarina de Albuquerque, premiada pela promoção dos Direitos Humanos
Catarina de Albuquerque: “O problema em Portugal é que não se ganha bem”
