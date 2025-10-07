Morreu, aos 55 anos, a jurista portuguesa Catarina de Albuquerque, premiada pela promoção dos Direitos Humanos

Morreu, aos 55 anos, a jurista portuguesa Catarina de Albuquerque, vítima de cancro.Numa nota de pesar no site da Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que recebeu com "consternação" a notícia da morte de "uma portuguesa com um papel muito relevante, a nível nacional e internacional, para a promoção dos Direitos Humanos e do desenvolvimento sustentável"."A sua ação no campo do direito à água e do saneamento valeram-lhe ser a primeira Relatora Especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento [entre 2008 e 2014], tendo realizado trabalho de campo e de aconselhamento das autoridades em inúmeros países, contribuindo para melhorias tangíveis nas condições de vida das suas populações", recorda o chefe de Estado.Catarina de Albuquerque desempenhou cargos diretivos na Parceria Saneamento e Água para Todos (Sanitation and Water for All – SWA). Antes, "também no quadro das Nações Unidas, desenvolvera um trabalho notável no campo dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais", lembra o Presidente da República.Nascida a 12 de maio de 1970, licenciou-se em em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo posteriormente obtido um DESE (Diploma de Estudos Superiores Especializados) em Direito Internacional, pelo Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, e recebido um Doutoramento Honoris Causa da Universidade da Carolina do Norte.Foi professora convidada das Faculdades de Direito das Universidade do Minho e de Universidade de Coimbra e era vice-presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).O seu trabalho no âmbito dos Direitos Humanos valeu-lhe a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos pela Assembleia da República. Também foi agraciada pelo Presidente da República Portuguesa com a Ordem de Mérito. .Catarina de Albuquerque: “O problema em Portugal é que não se ganha bem”