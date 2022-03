António Costa Silva no governo?  Marcelo recebe e divulga amanhã lista do novo Executivo 

Tomada de posse do atual Governo (outubro 2019). O PR quer dar posse ao novo Governo no dia 30

Tentando dissuadir eventuais tentações de novas impugnações dos resultados eleitorais no círculo da Europa, o Presidente da República (PR) e o primeiro-ministro (PM) organizaram-se um com o outro para dar já como facto consumado a formação a muito curto prazo do novo Governo.

Os votos do círculo europeu - que definirão dois mandatos parlamentares - já estão a ser contados em Lisboa e nem o PR nem o PM tencionam esperar pela publicação oficial dos resultados finais no Diário da República para avançar, pelo menos no plano mediático, com o processo relativo à constituição do novo Governo (o XXIII Governo Constitucional da democracia).

Para já, só ministros

Esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa disse que a contagem dos votos deverá terminar amanhã, cerca das 20.00. A essa hora, deverá estar a iniciar-se no Parlamento (auditório Almeida Santos) uma reunião do grupo parlamentar do PS à qual António Costa já fez saber que irá.

Nessa reunião, o chefe do PS poderá revelar aos seus deputados os nomes que defende para a nova liderança da bancada e para presidente da Assembleia da República. Quanto a este, tudo aponta para que seja o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Quanto à liderança parlamentar, ouvem-se apenas palpites. A reunião com a bancada será à porta fechada e não estão previstas declarações aos jornalistas, nem a abrir nem a fechar.

Depois da reunião com a bancada, o primeiro-ministro seguirá para o Palácio de Belém, para a entrega formal ao PR da lista com a composição do novo Governo - para já, apenas dos novos ministros (a dos secretários de Estado fica para depois). E Marcelo tenciona divulgá-la imediatamente.

Nessa altura, António Costa já deverá estar a caminho do aeroporto. Depois da reunião com o Presidente, voará até Bruxelas. Quinta-feira de manhã terá cimeira da NATO. E depois, à tarde, cimeira da UE, que irá durar até sexta. Tema único das duas reuniões: a guerra na Ucrânia e as suas consequências.

Siza Vieira de saída?

Esta terça-feira começou a circular pelas redações uma lista apócrifa com a composição ministerial do novo Governo. Não se sabe quem a fez nem quem lhe deu a divulgação inicial.

Uma das novidades seria - caso se confirmasse - a substituição de Pedro Siza Vieira na pasta da Economia por António Costa Silva, o gestor que fez o plano de recuperação económica que está na base do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). Uma surpresa, dado conhecer-se a relação de amizade antiga entre Siza e Costa (foram colegas em Direito).

De resto, há três reconduções dadas como garantidas: Mariana Vieira da Silva (Presidência), Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação) e Marta Temido (Saúde).

Outros atuais ministros deverão ficar mas em novas pastas (fala-se há muito na possibilidade de João Gomes Cravinho transitar da Defesa para o MNE, substituindo Augusto Santos Silva). Quanto a novas entradas, já foi também dado como certo que Fernando Medina substituirá João Leão na pasta das Finanças.

Esta quarta-feira o primeiro-ministro terá um dia onde a agenda pública pouco tempo lhe dará para respirar. De manhã, preside a mais uma reunião do Conselho de Ministros. E a partir das 17.00 estará no Pátio da Galé, em Lisboa - com Marcelo, de resto - a participar na sessão solene de abertura das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Depois, como já referido, reunirá com os seus deputados (o grupo novo, eleito nas últimas legislativas), a seguir com o Presidente da República, após o que voará para Bruxelas. Ontem esteve pela última vez no Parlamento nesta legislatura.

