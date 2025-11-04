Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vital Moreira: “O perfil presidencial que defendo é de um Presidente moderador, e não perturbador”
Vital Moreira: “O perfil presidencial que defendo é de um Presidente moderador, e não perturbador”

No novo livro 'Que Presidente da República para Portugal?', o constitucionalista Vital Moreira pede aos candidatos a Belém que esclareçam como vão usar os poderes de dissolução e de veto.
Leonídio Paulo Ferreira
