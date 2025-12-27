Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
André Ventura, candidato presidencial e líder do Chega
Política

Ventura quer Conselho de Estado só depois da segunda volta das presidenciais

Candidato a Belém acusou Marcelo de escolher a data do Conselho de Estado (9 de Janeiro) “apenas para interferir e participar nesta campanha eleitoral”. "Não é tolerável que assim seja”, disse.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, fez este sábado, 27 de dezembro, um “apelo final” ao Presidente da República para que adie a reunião do Conselho de Estado para a semana seguinte à segunda volta das presidenciais.

Considerando que nenhum facto novo sobre a situação na Ucrânia exige “a tomada de uma decisão” por parte do Presidente da República, André Ventura considerou que o Conselho de Estado marcado por Marcelo Rebelo de Sousa para 9 de janeiro para analisar a situação internacional, deve se adiado para depois das eleições, já que dois dos seus membros – ele próprio e Marques Mendes – são membros daquele órgão.

André Ventura acusou ainda Marcelo Rebelo de Sousa de escolher a data de 9 de Janeiro, a dez dias das eleições presidenciais, “apenas para interferir e participar nesta campanha eleitoral” argumentando que “não é tolerável que assim seja”.

O líder do Chega defendeu ainda que, caso a reunião do Conselho de Estado “venha a existir” nessa data, então que seja feito pelos conselheiros de Estado um balanço do mandato de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, para analisar “o lugar a que conduziu Portugal na cena internacional”.

A segunda volta das eleições presidenciais, a verificar-se, realiza-se no dia 8 de Fevereiro.

Marcelo convoca Conselho de Estado para 9 de janeiro com o objetivo de "analisar a situação na Ucrânia"
André Ventura
Conselho de Estado
Presidenciais 2026

