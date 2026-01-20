Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ventura juntou uma pequena multidão nas ruas de Sacavém. E não presenciou o momento de tensão com uma militante do PSD.
Ventura juntou uma pequena multidão nas ruas de Sacavém. E não presenciou o momento de tensão com uma militante do PSD.FOTO: LEONARDO NEGRÃO
Política

Ventura foi anunciar a Sacavém que a sua Comissão de Honra “é o povo português”

Contra os “notáveis” do PSD, CDS e Iniciativa Liberal que dizem ir votar em António José Seguro, o líder do Chega marchou pelas ruas em busca dos votos de quem escolheu outros candidatos na primeira volta das presidenciais, ou outros partidos nas legislativas. Para o rival com quem disputa a entrada no Palácio de Belém deixou o desafio de aceitar fazer três debates, pois “isto não é para medrosos”.
