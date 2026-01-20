Ventura exige três debates com Seguro, pois “isto não é para medrosos”

André Ventura arrancou a pré-campanha para a segunda volta das eleições presidenciais com uma arruada que juntou meia centena de apoiantes em Sacavém, no concelho de Loures. Mas antes de percorrer as ruas, lançou um repto ao candidato mais votado neste domingo, com quem disputará a Presidência da República a 8 de fevereiro, exigindo a realização de três debates televisivos, um dos quais dedicado a temas de saúde.“Quero, quando ele quiser, onde ele quiser, nos moldes que quiser, lançar-lhe o desafio para que tenhamos três debates em todos os canais ao longo destas três semanas”, disse o lider do Chega, defendendo que a campanha para a segunda volta não poderá ser passada a dizer “generalidades” e “baboseiras da luta contra a extrema-direita e contra o extremismo”.Referindo-se ao facto de o candidato mais votado na primeira volta ter arrancado a pré-campanha, horas antes, num centro de saúde em Odivelas, Ventura disse que os portugueses “não querem conversa confiada”, e sim saber o que Seguro pensa sobre temas como a saúde, a economia, a segurança e a imigração. “Isto não é para medricas e não é para medrosos”, disse o candidato apoiado pelo Chega, antecipando uma possível recusa do antigo secretário-geral do PS em participar em debates. “Se esta informação for verdadeira, lamento muito, mas acho que os portugueses também vão fazer essa avaliação. Porque é que um candidato tem medo de debater comigo, porque é que prefere não andar a debater?”Recusando-se a comentar a desfiliação e passagem a independente de uma vereadora eleita pelo Chega para a Câmara de Lisboa, André Ventura desvalorizou os “notáveis” do PSD, CDS e Iniciativa Liberal que anunciaram o voto em António José Seguro. E deixou claro que se empenhará em conquistar os seus eleitorados.“Houve certamente pessoas que vão votar em mim que votaram em Luís Montenegro nas legislativas. Houve certamente pessoas que vão votar em mim que votaram no João Cotrim de Figueiredo nestas eleições presidenciais, há muita gente de certeza do CDS e do PSD que vai votar agora em mim e que votou noutro nestas eleições. É para esses que me estou a dirigir”, disse..Seguro diz estar "ansioso pela primeira reunião" com Luís Montenegro e promete "Saúde como prioridade".Presidenciais: Líder da Nova Direita inspira-se em Cunhal ao anunciar voto em André Ventura na segunda volta