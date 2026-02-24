"Vem fazer conferência de imprensa ou ouvir os autarcas?" Ana Abrunhosa dá raspanete público a ministro

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra deu um raspanete público ao ministro da Agricultura, diante das câmaras de televisão."Vem fazer conferência de imprensa ou vem ouvir os autarcas? Se vem fazer uma conferência de imprensa, vamos embora", afirmou a socialista Ana Abrunhosa.O momento de tensão aconteceu logo à chegada de José Manuel Fernandes ao encontro, quando o governante se preparava para responder aos jornalistas antes de falar com os autarcas de Coimbra."Chega a Coimbra, há um dever institucional que tem de falar com os autarcas", advertiu a antiga ministra da Coesão Territorial, ao passo que José Manuel Fernandes tentou defender-se: "Estou a responder às perguntas.""Mas acho que antes devia conversar connosco", insistiu a autarca, acusando o ministro de não ter ido ao terreno até agora e de não ter ouvido os responsáveis locais.José Manuel Fernandes procurou desvalorizar. "Falei com vários [autarcas]", disse, ao que Abrunhosa respondeu: "Com os de Coimbra, não".“O senhor dizia ainda não falei com os autarcas… em Coimbra, não volta a fazer isto, peço-lhe por favor. Já fui ministra, era incapaz de o fazer… não podia esperar cinco minutos?", acrescentou a edil..O Diário de Coimbra teve acesso ao vídeo e partilhou-o nas redes sociais:. Perante o sucedido, o ministro cedeu. "Estava a responder educadamente às vossas perguntas, mas ela tem razão", explicou aos jornalistas, antes de se afastar para falar com Abrunhosa.Os ânimos lá acabaram por se acalmar, tendo a autarca e o ministro selado a trégua com um abraço.