Líder parlamentar social-democrata Hugo Soares.
Líder parlamentar social-democrata Hugo Soares.Foto: Gerardo Santos
Política

Três maiores partidos entendem-se para adiar eleição do Constitucional

PS anunciou acordo com PSD para votação dos juízes conselheiros ficar para maio, quando também se abrir a vaga do atual presidente. Mas ainda foi preciso obter aprovação do Chega, numa conversa entre André Ventura e Luís Montenegro. Outros órgãos externos são eleitos no dia 16.
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