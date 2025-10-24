Tribunal Constitucional deixa CDU a um voto do Chega em Lisboa e ordena recontagem de uma secção de voto

O Tribunal Constitucional (TC) já avaliou o recurso da CDU e acedeu ao pedido de fazer a recontagem dos votos da secção de voto número 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica, algo que será realizado num futuro próximo pela assembleia de apuramento geral, avança o Observador.No cenário atual, com as decisões tomadas, a coligação encabeçada por João Ferreira ficou a apenas um voto do Chega e continuará a sonhar com a possibilidade de reeleger a vereadora Ana Jara, que havia perdido o lugar para a segunda vereadora do Chega, Ana Simões Silva.O Chega teve 26 754 votos em todo o município, enquanto a CDU teve 26 753.Há uma semana, a assembleia de apuramento geral havia adiantado que o Chega obteve em Lisboa 26.755 votos, mais três do que a CDU, confirmando a distribuição de mandatos de dois vereadores para o Chega e um para a coligação. Contudo, a CDU interpôs recurso, alegando que havia 60 votos por contabilizar na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, “que não chegaram a ser contados” no dia das eleições autárquicas..Autárquicas: Chega vence por três votos CDU em Lisboa e confirma dois vereadores.Nas eleições de 12 de outubro, o social-democrata Carlos Moedas foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pela coligação PSD/CDS-PP/IL, com 41,69% dos votos, derrotando a socialista Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), que teve 33,95%.