Tiago Antunes: o homem dos bastidores que chega à Provedoria

“Tímido, sóbrio, humilde. Enquanto muita gente se julga maior do que é, ele julga-se sempre menor do que é.” A frase, de Marta Temido, ajuda a perceber o perfil de Tiago Antunes: um homem discreto, pouco dado à exibição, mais associado à “solidez do trabalho” do que à necessidade de se fazer notar.O retrato que emerge dos testemunhos recolhidos é o de um jurista de forte competência técnica, “muito equilibrado, muito tranquilo, muito sereno”, nas palavras de Marta Temido, e simultaneamente “muito cordato, muito educado, muito focado e supertrabalhador”, na descrição de Pedro Siza Vieira. Não estamos perante um político de tribuna ou de confronto, mas perante um quadro especializado na arquitetura das decisões públicas, na coordenação da informação e na gestão de contextos complexos. Essa matriz ajuda também a perceber um dos episódios em que mais se expôs politicamente: a defesa do Acordo de Mobilidade da CPLP. Quando criticou as alterações introduzidas pela AD, acusando o governo de Montenegro de “matar” o acordo e de ceder ao Chega (Público, 14 de maio de 2024), Tiago Antunes não estava apenas a discutir vistos, circulação no espaço Schengen ou exigências documentais. Defendia uma conceção mais ampla da relação entre Portugal e o espaço lusófono: uma visão mais permissiva da mobilidade, assente na ideia de proximidade política e administrativa entre os países da CPLP por oposição a uma abordagem mais controladora, que subordinava essa proximidade a critérios mais estritos de verificação, meios de subsistência e compatibilidade com as regras europeias. A divergência era jurídica, mas também política: uma visão perguntava como facilitar a mobilidade; a outra, como compatibilizá-la com as exigências de controlo. Esse episódio revela um traço constante do seu percurso: o de um jurista habituado a pensar a política a partir das regras, do procedimento e do desenho institucional. Nascido em Lisboa, em 1978, licenciado em Direito em 2001, com mestrado em Ciências Jurídico-Políticas e doutoramento concluído em 2015, com uma tese sobre o mercado europeu de carbono, Tiago Antunes construiu a sua base profissional na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde leciona desde o início da carreira, percurso académico que cruza Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito do Ambiente, Contencioso Administrativo e regulação, áreas que apontam para uma especialização centrada no funcionamento do Estado e da administração. Vocação reconhecida cedo. Tiago Duarte, hoje consultor sénior da área de Público da PLMJ, recorda-o em 2004, quando ambos integravam a equipa de Direito Administrativo chefiada por Rui Machete. Nessa altura, diz, Antunes, então com 26 anos, era já “muito sabedor de direito administrativo e direito do ambiente”. O antigo colega lamenta apenas que tenha deixado “a advocacia e o contacto direto com o mundo real das pessoas e das empresas cedo demais” para se dedicar à vida política. Ainda assim, reconhece no “conhecimento profundo do direito público e do funcionamento da administração pública” credenciais que “podem permitir-lhe vir a ser um muito bom Provedor de Justiça”, vendo também uma possível relevância “na mudança geracional”.A política deu-lhe depois centralidade. O percurso fez-se quase sempre na órbita de governos socialistas, mas sem a biografia típica de um quadro partidário clássico. Começou por trabalhar com Filipe Baptista e João Almeida Ribeiro, ambos secretários de Estado adjuntos de José Sócrates, e, após a queda do XVIII Governo Constitucional, seguiu para Bruxelas, onde colaborou com Pedro Silva Pereira no Parlamento Europeu, experiência que antecederia o regresso a Lisboa, pela mão de Maria Manuel Leitão Marques, anos depois, de novo com os socialistas no poder, agora liderados por António Costa.No executivo, Tiago Antunes consolidaria posição. Ao substituir Miguel Prata Roque na Secretaria de Estado da Presidência e na colaboração próxima com Maria Manuel Leitão Marques, ganhou reputação de jurista “eficaz, metódico”, particularmente apto para resolver problemas complexos num ministério central para a filtragem legislativa, a simplificação administrativa e o controlo de qualidade dos diplomas do Governo. No governo seguinte, reforçaria o peso político. Primeiro como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, depois como secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro - e pessoa da confiança de António Costa -, e, por fim, como secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Nas biografias oficiais, Tiago Antunes surge associado à coordenação do processo legislativo do Governo, à articulação interna do executivo, à gestão de dossiers europeus. Na prática, um homem da engrenagem central do poder, ligado à arquitetura e à execução das decisões.Pedro Siza Vieira, fazendo questão de afirmar que não pertence ao círculo próximo do perfilado, realça sobretudo o trabalho conjunto na fase da pandemia. A função de Antunes, sublinha, era especialmente exigente, implicando o acompanhamento de grande parte da atividade governativa, a articulação com ministros e secretários de Estado, a gestão de dossiers sensíveis. “Um lugar que só pode ser bem feito”, acrescenta o antigo ministro da Economia, “com uma grande capacidade de reter informação e de a comunicar bem”.Capacidade que os tempos pandémicos testaram até ao limite. Siza Vieira recorda o contexto de “grande incerteza”, a urgência na decisão, as tensões internas. “O Tiago, sempre preparadíssimo e muito focado, foi capaz de assegurar a concretização das decisões”, diz, reforçando o retrato de um homem de coordenação e de execução, mais do que de protagonismo. Marta Temido, que se assume amiga chegada, acentua precisamente esse traço. Para a ex-ministra da Saúde, trabalhar com Tiago Antunes foi “sempre uma enorme segurança”. Por ser “extraordinariamente competente”, “empenhado”, capaz “de entrar rapidamente” em áreas que não eram, à partida, as da sua especialização imediata, incluindo a saúde pública e a epidemiologia.Na memória da antiga ministra da Saúde, a relevância política de Antunes contrastava com a escassa visibilidade pública do jurista. “Foi uma figura sempre discreta, diria discretíssima. Ninguém dava por ele”, recorda. Para concluir: “fez muita falta no Governo quando deixou de ser secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Muita da capacidade de equilíbrios na construção, na planificação e na comunicação, se devia a ele”. Também João Galamba, antigo secretário de Estado Adjunto e da Energia e ministro das Infraestruturas em 2023, recorre a termos próximos: “uma pessoa muito equilibrada, ponderada, trabalhadora, preocupada em ouvir todos os lados do problema”, com “características ótimas para o cargo de Provedor”. A convergência entre os vários testemunhos é significativa - apontam para um perfil de bastidor, sem estridência, mas com “elevada capacidade de trabalho, rigor, autocontrolo e aptidão” para lidar com contextos de forte pressão. No plano pessoal, Marta Temido acrescenta elementos que ajudam a completar o retrato. “Magnífico” sentido de humor, e “resposta muito calma” à pressão. “Nunca vi o Tiago irritado. Talvez zangado aqui ou ali, mas irritado, não.” Descreve alguém pouco dado “ao otimista fácil ou ao facilitismo”. Pelo contrário, é “muito racional, muito objetivo” e “o tipo de pessoa que se prepara para aquilo que não vai correr bem”. É precisamente esse conjunto de atributos que antigos colegas apresentam como argumento a favor da candidatura de Tiago Antunes à Provedoria de Justiça. Siza Vieira nota que o Provedor, “não sendo uma alternativa aos tribunais”, mas um canal com “grande volume de queixas”, exige tanto sensibilidade jurídica como compreensão do funcionamento real da administração. “Conhece bem a administração e, portanto, conhece bem também o quanto pode a administração fazer sofrer o cidadão”, reforça Marta Temido. Poderá essa proximidade ao poder executivo tornar o candidato menos apto a enfrentar o Estado? “Não creio", responde. É também por isso que a comparação com Maria Lúcia Amaral ajuda a clarificar a diferença de perfis. A anterior Provedora chegou ao cargo com uma autoridade mais imediatamente legível como independente: professora catedrática, antiga juíza do Tribunal Constitucional, figura associada ao controlo do poder e não ao seu exercício quotidiano. Tiago Antunes não vem da magistratura constitucional. Vem da coordenação governativa, da feitura da lei e do contacto direto com os mecanismos administrativos e políticos que estão na origem de muitos dos conflitos que depois chegam à Provedoria. A questão é saber se conseguirá convencer de que esse conhecimento não traz consigo reflexos de fidelidade política. Marta Temido, quando confrontada com a ideia de que Antunes ganhou relevância nos governos do PS, rejeita a formulação: “Não diria isso. Já era grande antes de lá chegar.” E vai mais longe: “Toda a gente gosta imenso dele. É, de facto, um homem brilhante, totalmente insuscetível de qualquer viés”. Em abril de 2026, PS e PSD anunciaram um entendimento para os órgãos externos a eleger pela Assembleia da República e indicaram Tiago Antunes para Provedor de Justiça. Ao DN, Hugo Soares, líder parlamentar social-democrata, limita-se a assinalar a distância pessoal: “Nunca me cruzei com ele, nunca nos cumprimentámos, não o conheço”. Se for eleito, Tiago Antunes herdará uma instituição prestigiada, mas em transição, marcada por uma vacatura prolongada e pela necessidade de reforçar capacidade de resposta, presença pública e prioridade estratégica. A exigência será dupla: eficácia e independência. .PSD e PS adiam eleição para Tribunal Constitucional, Chega concorda e Tiago Antunes é novo provedor de Justiça