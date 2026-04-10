Tiago Antunes
Tiago AntunesGerardo Santos
Política

Tiago Antunes: o homem dos bastidores que chega à Provedoria

Discreto, técnico e durante anos no centro da coordenação governativa socialista, Tiago Antunes apresenta-se como candidato a Provedor de Justiça com um perfil reconhecido por antigos colegas pela competência, equilíbrio e capacidade de execução, transformando esse mesmo percurso num teste à independência política.
Publicado a
Loading content, please wait...
Provedoria de Justiça
edição impressa
Tiago Antunes
Diário de Notícias
www.dn.pt