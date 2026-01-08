Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Há novos valores para residentes nas viagens para o continente.
Há novos valores para residentes nas viagens para o continente.Orlando Almeida
Política

Subsídio de mobilidade nas ilhas está online e CDS pede inconstitucionalidade

Foi no final da noite de quarta-feira que plataforma ficou disponível. Governo corrigiu indicações pedidas por Marcelo Rebelo de Sousa.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Governo
Açores
Marcelo Rebelo de Sousa
CDS-PP
Arquipélago da Madeira
edição impressa
Regiões autónomas
subsídio de mobilidade

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt