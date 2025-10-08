Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Montenegro disse estar "estupefacto" e "revoltado" com as notícias ligadas ao caso Spinumviva.
Luís Montenegro disse estar "estupefacto" e "revoltado" com as notícias ligadas ao caso Spinumviva.Foto: Leonardo Negrão
Política

Spinumviva. Primeiro-ministro quer que diálogo com Ministério Público não passe pela imprensa

Montenegro apela a relação firme entre Governo e autarquias - que, defende, depende da coincidência de ideias - e oposição critica-o por se vitimizar com notícias sobre empresa familiar.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
André Ventura
Política
Paulo Raimundo
Mariana Mortágua
Inês de Sousa Real
Rui Tavares
José Luis Carneiro
edição impressa
Spinumviva
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt