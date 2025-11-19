Sondagem aponta para subida da AD e ultrapassagem do PS ao Chega em número de deputados no Parlamento

A AD teria hoje 38,5% dos votos e voltaria a ganhar as eleições legislativas se elas se realizassem agora. A conclusão é da sondagem da Pitagórica para JN, TSF, TVI e CNN, que revela ainda que o PS ultrapassaria o Chega e voltava a ser o maior partido da oposição no Parlamento.Se em relação às eleições de maio, a AD subiria de 31,2% para 38%, o PS passaria de 22,83 % para 26,4%. Já o partido de André Ventura sofreria uma queda assinalável que, de acordo com esta sondagem, seria de 22,76% para 16,7% das intenções de voto.Outras duas forças políticas em queda são a CDU, que tem agora 2,4% das intenções de voto, quando em maio recebeu 2,91% dos votos; e o PAN que recebe agora apenas 0,9% quando saiu das eleições com 1,38%.Já o Bloco de Esquerda correria agora o risco de perder o único deputado que tem no Parlamento, uma vez que recebe apenas 0,7% das intenções de voto, quando nas legislativas teve 1,99%. .Sondagem. Marques Mendes ultrapassa Gouveia e Melo, Cotrim aproxima-se de André Ventura.Sondagem: PS ultrapassa AD e maioria vê Montenegro sem condições