Jordan Bardella, delfim de Marine Le Pen no Reagrupamento Nacional, foi um dos convidados da Convenção do Chega em 2023.
Jordan Bardella, delfim de Marine Le Pen no Reagrupamento Nacional, foi um dos convidados da Convenção do Chega em 2023.Leonardo Negrão
Política

Soberania energética traz Patriotas ao Porto e junta Ventura a Bardella

Evento da terceira bancada do Parlamento Europeu conta com o francês que procura o que a família Le Pen não conseguiu. E pretende mostrar que a direita radical não pensa só em segurança e imigração.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Chega
André Ventura
Viktor Orbán
Parlamento europeu
Patriotas pela Europa
Jordan Bardella
Fidesz
Tânger Corrêa
Energia nuclear
edição impressa
Reagrupamento Nacional
Miguel Corte-Real

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt