Soberania energética traz Patriotas ao Porto e junta Ventura a Bardella

O tema da soberania energética vai juntar num hotel do Porto o Patriotas pela Europa, que inclui o Chega e conta com a terceira maior bancada do Parlamento Europeu. E demonstrar, num evento em que participarão André Ventura e Jordan Bardella, presidente desse grupo e líder nas sondagens para as presidenciais francesas de 2027, que a segurança e a imigração não são as únicas prioridades dos partidos de direita radical. Apesar de o evento decorrer na ressaca da derrota eleitoral de Viktor Orbán, principal responsável pela criação dos Patriotas pela Europa, o eurodeputado Tânger Corrêa, a quem coube a organização do “Patriots Study Days - Energia, Território e Soberania”, que começa nesta terça-feira, afasta que os resultados eleitorais húngaros - resultando no que realça ser “o primeiro parlamento da União Europeia em que não foi eleita nenhuma pessoa de esquerda” - tenham impacto nos três dias de trabalho. Em causa está “o beco sem saída em que a Europa se está a meter” devido à dependência em relação a países externos e a energias renováveis cujo impacto ambiental é posto em causa pelo grupo político que junta partidos como o francês Reagrupamento Nacional e o espanhol Vox. Na terça-feira e na quarta-feira será debatido o efeito dos parques eólicos offshore nos ecossistemas, pesca, turismo e soberania nacional, num painel em que a deputada do Chega Rita Matias será uma das oradoras, e também os riscos da dependência de redes elétricas externas. Na quarta-feira vai falar-se do impacto de grandes projetos de energia solar na agricultura.As conclusões dos trabalhos irão constar de um documento conjunto, designado Declaração do Porto, revelado numa conferência de imprensa, na manhã de quarta-feira, em que o líder do Chega, André Ventura, se juntará a Jordan Bardella, presidente dos Patriotas pela Europa, a Tânger Corrêa, que é vice-presidente do partido e do grupo europeu, e á eurodeputada húngara Kinga Gál, igualmente vice-presidente dos Patriotas pela Europa.Para o último dia do encontro fica um tema de que, nas palavras de Tânger Corrêa, “se tem de voltar a falar”. A manhã de quinta-feira será dedicada ao painel “Um Mix Energético Completo e a Energia Nuclear no Debate Europeu: Sem Medos, Sem Dogmas”, com os especialistas Bruno Soares Gonçalves e Pedro Sampaio Nunes, e ainda Mira Amaral. O antigo ministro da Indústria e da Energia em governos de Cavaco Silva aceitou o convite, ao contrário de algumas recusas que o responsável pela organização diz não compreender.Anfitrião do encontro, o vereador do Chega na Câmara do Porto, Miguel Corte-Real, disse ao DN que a escolha da cidade pelos Patriotas pela Europa é “um reconhecimento do trabalho político do Chega e de Tânger Corrêa”. Sobre o “tema muito atual” em debate, defendeu que “faz sentido discuti-lo fora de Lisboa pois temos um país com imenso potencial e devíamos garantir a nossa soberania energética”..Aliados do Chega.Reagrupamento NacionalA nova face da Frente Nacional criada por Jean-Marie Le Pen tem o maior número de eurodeputados dos Patriotas pela Europa. E a ambição de ver Jordan Bardella no Eliseu em 2027, após Marine Le Pen ser derrotada duas vezes pelo atual presidente francês, Emmanuel Macron. FideszO partido de Viktor Orbán foi a trave-mestra dos Patriotas, e a derrota do primeiro-ministro húngaro promete criar problemas práticos. Embora possa aumentar as hipóteses de federar as forças à direita do Partido Popular Europeu.LigaUltrapassado pelos parceiros de coligação Irmãos de Itália, da primeira-ministra Giorgia Meloni, figura de proa dos Conservadores e Reformadores Europeus, Matteo Salvini elogiou o “amigo” Orbán por “defender as fronteiras”. VoxMuito próximo do Chega, ainda que já tenham estado em famílias europeias diferentes, o partido espanhol liderado por Santiago Abascal tem conseguido apagar as “linhas vermelhas”, fazendo acordos regionais e locais com o Partido Popular. Partido da lLiberdadeDestacada nas sondagens, a principal força da oposição austríaca conta com a erosão da coligação entre democratas-cristãos, socialistas e liberais. ANO - 2011O partido populista liderado pelo primeiro-ministro checo, Andrej Babis,começou por estar alinhado com os liberais..Chega convoca concentração contra Lula da Silva à porta do Palácio de Belém.Patriotas pela Europa é terceira força política no Parlamento Europeu