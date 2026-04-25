Discursos na Assembleia da República realçam visões muito diferentes do pós-25 de Abril

O programa oficial da sessão solene prevê o encerramento com o hino nacional, interpretado pela banda da Guarda Nacional Republicana, mas enquanto o Presidente da República desce da tribuna começou a ouvir-se "Grândola Vila Morena" cantado pelos presentes nas galerias da Sala de Sessões da Assembleia da República.Terminada a canção que serviu de senha à Revolução, depois de Seguro falar com alguns dos presentes, incluindo André Ventura, a quem derrotou na segunda volta das eleições presidenciais, ainda se ouviram gritos de "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais!", com a maioria dos deputados dos partidos de direita já ausentes. Além das bancadas de esquerda mantiveram-se alguns elementos do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal.