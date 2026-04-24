Assembleia da República volta a assinalar neste sábado a Revolução de 25 de Abril de 1974.
Assembleia da República volta a assinalar neste sábado a Revolução de 25 de Abril de 1974.Leonardo Negrão
Política

Sessão solene do 25 de Abril promete manhã de combate ideológico em São Bento

Evocação do 52.º aniversário da Revolução deve voltar a expor diferenças no hemiciclo quanto ao impacto da Revolução dos Cravos. André Ventura e Inês de Sousa Real devem ser os únicos “repetentes”.
Leonardo Ralha
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André Ventura
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