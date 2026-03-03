António José Seguro e José Luís Carneiro em campanha na Póvoa de Lanhoso.
António José Seguro e José Luís Carneiro em campanha na Póvoa de Lanhoso.FOTO: JOSÉ COELHO/LUSA
Política

Seguro quer voz ativa internacionalmente e Carneiro vai confrontar Montenegro

Presidente-eleito não interfere no tempo que ainda é de Marcelo Rebelo de Sousa, mas entende que a soberania portuguesa depende de firmeza do Governo. PS pede audiência com Rangel.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Luís Montenegro
António José Seguro
José Luís Carneiro
Soberania
edição impressa
Operação Fúria Épica
Ataque ao Irão
diplomacia internacional

