António José Seguro, candidato presidencial
António José Seguro, candidato presidencialRUI MINDERICO/LUSA
Política

Seguro promete “relações adultas entre órgãos de soberania”

Candidato a Belém apoiado pelo PS diz que “todos os dias chegam apoios", valorizando o movimento de “democratas, progressistas e humanistas” que “se está a transformar num movimento de esperança”.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O candidato presidencial António José Seguro prometeu este sábado, 27 de dezembro, que, como Presidente da República, promoverá “relações adultas entre órgãos de soberania”, afirmando que desde o fim dos debates tem sentido aumentar o “movimento de esperança” em torno da sua candidatura.

Apesar da chuva que se fez sentir esta tarde em Lisboa, Seguro e os seus apoiantes percorreram a Wonderland, que tinha poucas pessoas devido às condições climatéricas, e, nas declarações aos jornalistas, o candidato presidencial apoiado pelo PS considerou que “campanha molhada é campanha abençoada”.

“O Presidente da República, na forma como eu entendo que deve ser a sua ação e a sua interpretação, não comenta as mensagens de Natal do primeiro-ministro e, se tiver alguma coisa que dizer ao primeiro-ministro, diz em privado, diz nas reuniões das quintas-feiras”, respondeu, de novo instado a comentar a mensagem de Luís Montenegro.

Seguro defendeu que se deve “cultivar relações adultas entre órgãos de soberania”.

Questionado sobre as declarações de hoje do antigo presidente do parlamento Augusto Santos Silva de que o antigo líder do PS é "quem mais se aproxima" de "preencher requisitos mínimos" como Presidente da República, Seguro mostrou-se “muito contente” com os apoios que tem recebido “todos os dias”.

“Todos os dias chegam apoios. A forma como cada um manifesta esse apoio é com cada qual”, disse apenas, valorizando o movimento de “democratas, progressistas e humanistas” que “se está a transformar num movimento de esperança”.

O candidato apoiado pelo PS tem expectativa que os apoios continuem a crescer porque “é isso que as sondagens dizem” e é aquilo que diz sentir “junto da população”.

“Muito carinho, muito entusiasmo, muita simpatia. E noto que depois dos debates terem terminado, engrossou ainda mais e aumentou ainda mais este movimento de esperança que é liderado por mim nesta candidatura”, enfatizou.

Eleições
António José Seguro
Presidenciais 2026

