Seguro promete “relações adultas entre órgãos de soberania”

O candidato presidencial António José Seguro prometeu este sábado, 27 de dezembro, que, como Presidente da República, promoverá "relações adultas entre órgãos de soberania", afirmando que desde o fim dos debates tem sentido aumentar o "movimento de esperança" em torno da sua candidatura.Apesar da chuva que se fez sentir esta tarde em Lisboa, Seguro e os seus apoiantes percorreram a Wonderland, que tinha poucas pessoas devido às condições climatéricas, e, nas declarações aos jornalistas, o candidato presidencial apoiado pelo PS considerou que "campanha molhada é campanha abençoada"."O Presidente da República, na forma como eu entendo que deve ser a sua ação e a sua interpretação, não comenta as mensagens de Natal do primeiro-ministro e, se tiver alguma coisa que dizer ao primeiro-ministro, diz em privado, diz nas reuniões das quintas-feiras", respondeu, de novo instado a comentar a mensagem de Luís Montenegro.Seguro defendeu que se deve "cultivar relações adultas entre órgãos de soberania".Questionado sobre as declarações de hoje do antigo presidente do parlamento Augusto Santos Silva de que o antigo líder do PS é "quem mais se aproxima" de "preencher requisitos mínimos" como Presidente da República, Seguro mostrou-se "muito contente" com os apoios que tem recebido "todos os dias"."Todos os dias chegam apoios. A forma como cada um manifesta esse apoio é com cada qual", disse apenas, valorizando o movimento de "democratas, progressistas e humanistas" que "se está a transformar num movimento de esperança".O candidato apoiado pelo PS tem expectativa que os apoios continuem a crescer porque "é isso que as sondagens dizem" e é aquilo que diz sentir "junto da população"."Muito carinho, muito entusiasmo, muita simpatia. E noto que depois dos debates terem terminado, engrossou ainda mais e aumentou ainda mais este movimento de esperança que é liderado por mim nesta candidatura", enfatizou.