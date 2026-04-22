António José Seguro passou a tarde em reuniões com os parceiros sociais em Belém.
António José Seguro passou a tarde em reuniões com os parceiros sociais em Belém.FOTO: PAULO SPRANGER
Política

Seguro diz que sempre desejou um "diálogo construtivo" sobre alterações às leis laborais

Após as audições com os parceiros sociais, o Presidente da República diz que o objetivo foi "abordar os novos desafios para a economia e o funcionamento do mercado de trabalho.
DN/Lusa
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O Presidente da República disse esta quarta-feira, 22 de abril, que as reuniões com os parceiros sociais que se realizaram esta tarde serviram para conhecer em detalhe a posição de cada um sobre a possível alteração das leis laborais, sublinhando que sempre desejou um "diálogo construtivo".

Segundo uma nota publicada no site oficial da Presidência da República, o objetivo das reuniões, individuais, foi "abordar os novos desafios para a economia e o funcionamento do mercado de trabalho, que exigem sinergias além de uma reflexão atempada e concertada".

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"As audições serviram também para o Presidente da República conhecer, em detalhe, a posição de cada um dos parceiros sociais sobre a possível alteração das leis laborais, processo que decorre há nove meses e no qual o Presidente sempre manifestou o desejo de todas as partes se disponibilizarem para um diálogo construtivo", colocando os interesses do país em primeiro lugar, lê-se, na nota.

Entre outros temas, refere a nota, foram tratados o "desajustamento das qualificações dos jovens face ao mercado de trabalho", a "transformação motivada pela inteligência artificial", a "plataformização do trabalho à escala global", a fixação e atração de jovens portugueses, a desigualdade salarial entre homens e mulheres e o "aumento da competitividade das empresas portuguesas num mercado internacional em constante mutação e o crescimento salarial".

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