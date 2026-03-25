Seguro convoca primeiro Conselho de Estado para 17 de abril sobre Segurança e Defesa

O Presidente da República, António José Seguro, convocou para 17 de Abril o seu primeiro Conselho de Estado, que terá como tema segurança e defesa, como já tinha sido anunciado durante a campanha.“O Presidente da República convocou o Conselho de Estado para o próximo dia 17 de abril, pelas 15h00, no Palácio de Belém, tendo como tema 'segurança e defesa', pode ler-se no site da Presidência da República.Este Conselho de Estado acontece já depois da primeira Presidência Aberta de Seguro, que acontecerá entre 06 e 10 de abril.No debate para a segunda volta das presidenciais, Seguro tinha adiantado que, se fosse eleito, o primeiro Conselho de Estado que iria convocar seria para “debater a questão da segurança e da defesa”, e disse também querer discutir o tema com os chefes militares e ouvir os partidos para “manter o consenso nacional”.O socialista considerou que a “Europa e Portugal têm de reforçar a sua autonomia estratégica” nesta área para ter “melhores meios, mais eficientes” para se proteger e defendeu planos anti-corrupção para o investimento que vai ser feito.O Conselho de Estado é constituído por membros que o são por inerência dos cargos que desempenham ou que ocuparam e por membros designados pelo Presidente da República e eleitos pela Assembleia da República. Atualmente, ainda não há consenso na AR acerca dos nomes a indicar para este orgão de consulta do Presidente. Sehuro também ainda não indicou nenhum nome. .Primeira Presidência Aberta de Seguro arranca a 6 de abril em Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém