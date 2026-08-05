Rui Rio
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Política

Rui Rio critica capitalismo que agrava desigualdades ao abordar lucros da banca

A publicação do ex-presidente do PSD é acompanhada pela primeira página da edição desta quarta-feira do DN cuja manchete refere que os "cinco maiores bancos lucram meio milhão de euros por hora".
DN/Lusa
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O ex-líder do PSD Rui Rio insurgiu-se esta quarta-feira, 5 de agosto, contra o capitalismo que acentua a acumulação de riqueza e, por essa via agrava as desigualdades sociais, numa referência aos lucros dos maiores bancos portugueses.

"O capitalismo tem vindo a acentuar a acumulação e a desprezar a concorrência, agravado pelo facto de não promover uma regulação responsável e independente. Ao fazê-lo, agrava as desigualdades sociais e promove focos de riqueza absurda. Não vai acabar bem", escreve o anterior presidente do PSD na sua conta da rede social X.

A publicação de Rui Rio é acompanhada pela primeira página da edição desta quarta-feira do Diário de Notícias cuja manchete refere que os "cinco maiores bancos lucram meio milhão de euros por hora".

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Cinco maiores bancos lucraram mais de meio milhão por hora entre janeiro e junho

De acordo com a notícia, o BPI, BCP, CGD, Santander e Novo Banco registaram, em conjunto, lucros de 2,4 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano, um montante que representa 562 mil euros de ganhos por hora, uma subida impulsionada pelo crédito habitação e pelas comissões.

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