Cinco maiores bancos lucraram mais de meio milhão por hora entre janeiro e junho

Os cinco maiores bancos nacionais lucraram um total de 2,4 mil milhões de euros no primeiro semestre. O valor equivale a 16,2 milhões de euros por dia, ou 562 mil euros por hora.O Novobanco divulgou os resultados ao final da tarde de terça-feira, 4 de agosto, completando a mão cheia de bancos de peso no mercado nacional que apresentaram contas. No mesmo período em que o banco ficou integrado no Grupo BPCE, o lucro caiu e as comissões contrariaram a tendência geral do setor.O lucro líquido do Novobanco tombou 15,6%, em termos homólogos, na medida em que não foi além de 367,2 milhões de euros. Em contrapartida, a margem financeira (juros recebidos subtraídos dos juros pagos) ficou acima da linha vermelha, ao subir 0,8%, para 179 milhões de euros.No que respeita às comissões tradicionalmente cobradas aos clientes, o Novobanco optou por não mexer nos valores, tal como os restantes gigantes da banca em Portugal. Neste contexto, porém, rivais como CGD, BCP, Santander e BPI registaram aumentos homólogos nos totais cobrados, no primeiro semestre. No entanto, o mesmo não acontece no Novobanco.É que, olhando à categoria de "comissões sobre empréstimos, garantias e similares", registou-se uma queda de 11,3%, até aos 38,3 milhões de euros. Trata-se de uma descida que contrasta com a tendência registada pela concorrência.No crédito, registou-se um acréscimo de 5,9% e a carteira ascendeu a 31,2 mil milhões de euros (valor líquido). No que diz respeito ao crédito à habitação, observou-se uma subida de 3,1%, para 11,3 mil milhões. O crédito a empresas foi mais longe, com um incremento de 4,0%, ao alcançar 15,2 mil milhões de euros.Antes, foi a vez de CDG, BCP, Santander e BPI apresentarem contas.Ora, a CDG continua a liderar o setor. O lucro cresceu 2,2% e atingiu 913 milhões de euros no primeiro semestre (subida homóloga de 20 milhões). Ao mesmo tempo, o volume de negócios aumentou, a beneficiar do crescimento superior a 3,6 mil milhões no crédito e do reforço dos Recursos em 3,4 mil milhões.Dito isto, a margem financeira recuou 3% e ficou-se pelos 1.241 milhões de euros. O banco continua a liderar no crédito à habitação, com uma produção de cerca de 3,7 mil milhões de euros, um aumento de 42%. Ao mesmo tempo, a carteira de créditos atingiu 55 mil milhões de euros, o que significa um acréscimo de 7%. No que diz respeito a serviços e comissões, as vendas ascenderam a 308 milhões de euros (mais 6%).Quem mais brilha é o BCP. O resultado líquido avançou 10,9%, até aos 470,2 milhões, na atividade em Portugal, desde o início do ano até dia 30 de junho. Na operação global, o mesmo indicador adiantou-se 12,7%, em termos homólogos, ao atingir 565,8 milhões de euros. No mercado nacional, o crédito a clientes aumentou 8,5%, para 63,8 milhões de euros. Em simultâneo, registou-se uma subida de 5,0% nas receitas de comissões líquidas, para um total de 322,4 milhões de euros.No caso do Santander e do BPI, ambos bancos espanhóis, os números traduzem reduções ao nível do resultado líquido e das margens.O Santander viu o lucro líquido na atividade em Portugal recuar 4,9%, já que o indicador não foi além de 452,8 milhões de euros, no primeiro semestre (compara com 476,3 milhões, um ano antes). A margem financeira recuou 2,6%, até aos 677,6 milhões de euros (695 milhões em igual período do ano passado).O portfólio de crédito à habitação cresceu 8,4%, em termos homólogos, para 26,1 mil milhões de euros, ao passo que o crédito ao consumo avançou 6,7% e alcançou 2,2 mil milhões de euros. No que concerne às comissões, o valor resultante soma 259,2 milhões de euros, mais 5,5% do que no primeiro semestre do ano passado.Olhando ao resultado líquido do Banco BPI, observa-se uma queda de 13%, até aos 239 milhões de euros (274 milhões de euros no período homólogo). A margem financeira registou um corte de 2%, até aos 432 milhões de euros.Em contrapartida, as receitas com comissões aumentaram 8%. No que diz respeito ao crédito total, os 35,1 mil milhões de euros em carteira significam um aumento homólogo igualmente na ordem de 8%. Em simultâneo, o crédito à habitação cresceu 11%, até aos 18,0 mil milhões de euros.O Montepio e o Crédito Agrícola ainda não apresentaram as contas do primeiro semestre..Lucros do Novobanco caem 15,6% após "custos extraordinários", no primeiro semestre.Cinco maiores bancos cobraram mais de 2500 milhões de euros em comissões em 2025.CGD: lucros de mais de 900 milhões no primeiro semestre.BPI: Lucros escorregam 13% para 239 milhões de euros\n\n.Lucros do CaixaBank sobem 8,5% e BPI contribui com 218 milhões\n\n.Lucros do BCP sobem 12% para 565,8 milhões no primeiro semestre do ano.Santander apresenta lucros de 452 milhões no primeiro semestre