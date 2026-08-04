Banca revê em alta proposta de aumentos para 1,8%
Banca revê em alta proposta de aumentos para 1,8%Foto: DR
Economia

Cinco maiores bancos lucraram mais de meio milhão por hora entre janeiro e junho

BPI, BCP, CGD, Santander e Novo Banco registaram, no total, lucros de 2,4 mil milhões de euros este semestre. Foram 562 mil euros por hora, com a subida do crédito à habitação e as comissões a impulsionar os ganhos.
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