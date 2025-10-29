RTP, SIC e TVI garantem que todos os candidatos presidenciais aceitaram modelo de debates e rejeitam “exclusividade”

As direções da RTP, SIC e TVI garantiram esta quarta-feira, 29 de outubro, que houve um “entendimento total” entre as três televisões em sinal aberto e as oito candidaturas presidenciais, em relação ao modelo dos debates que, tal como o DN avançou, terão lugar entre 17 de novembro e 22 de dezembro e que motivou queixas da Media Livre na Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) e na Comissão Nacional de Eleições (CNE).“As três estações de televisão, dada a relevância da eleição, sublinham de novo a importância da transmissão em sinal aberto e disponível a todos os portugueses no continente, regiões autónomas e ainda por todo o mundo através dos nossos canais internacionais e das plataformas digitais”, referiram as direções da RTP, SIC e TVI numa nota conjunta enviada às candidaturas presidenciais, a que o DN teve acesso. “Entendemos também clarificar que, em momento algum, pretendemos um exclusivo do modelo frente a frente. Desde logo porque o modelo proposto só se inicia na terceira semana de novembro , depois, e mais importante, porque vivemos numa democracia madura e plural onde todos os meios contam”, adiantaram.“Nós próprios - através de cada uma das nossas marcas - temos iniciativas autónomas em modelo de entrevista, reportagem, em podcast ou até conteúdos produzidos pelas áreas de entretenimento dos nossos canais junto dos candidatos”, acrescentaram. “O pedido feito para que não se realizarem outros debates frente a frente especificamente nesse período visa, tão só, garantir uma boa gestão de agenda e uma eficaz comunicação de um conteúdo, que sendo organizado por três operadores de televisão, é percepcionado pelos cidadãos como um projeto global de esclarecimento proporcionado pela força de comunicação que as televisões de sinal aberto - com audiências médias neste período do ano próximas do milhão de espectadores - proporcionam”, frisaram. “Todos nos deram nota que não aceitarão outros debates no referido período, mas nós não condicionamos essa questão”, referem..RTP, SIC e TVI exigem exclusividade aos candidatos presidenciais para participarem nos debates televisivos.Presidenciais: Dona da CMTV e do NOW apresenta queixas à CNE e Autoridade da Concorrência.Presidenciais: Gouveia e Melo rejeita exclusividade nos debates