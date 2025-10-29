Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Política

RTP, SIC e TVI garantem que todos os candidatos presidenciais aceitaram modelo de debates e rejeitam “exclusividade”

Como o DN revelou, as três estações de televisão em sinal aberto enviaram email a exigir aos candidatos presidenciais que apenas participem nos 28 debates televisivos que vão organizar entre 17 de novembro e 22 de dezembro. O que motivou queixa da Medialivre, dona do Now e da CMTV, à Comissão Nacional de Eleições, invocando cartelização.
As direções da RTP, SIC e TVI garantiram esta quarta-feira, 29 de outubro, que houve um “entendimento total” entre as três televisões em sinal aberto e as oito candidaturas presidenciais, em relação ao modelo dos debates que, tal como o DN avançou, terão lugar entre 17 de novembro e 22 de dezembro e que motivou queixas da Media Livre na Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) e na Comissão Nacional de Eleições (CNE).

As três estações de televisão, dada a relevância da eleição, sublinham de novo a importância da transmissão em sinal aberto e disponível a todos os portugueses no continente, regiões autónomas e ainda por todo o mundo através dos nossos canais internacionais e das plataformas digitais”, referiram as direções da RTP, SIC e TVI numa nota conjunta enviada às candidaturas presidenciais, a que o DN teve acesso.

“Entendemos também clarificar que, em momento algum, pretendemos um exclusivo do modelo frente a frente. Desde logo porque o modelo proposto só se inicia na terceira semana de novembro , depois, e mais importante, porque vivemos numa democracia madura e plural onde todos os meios contam”, adiantaram.

“Nós próprios - através de cada uma das nossas marcas - temos iniciativas autónomas em modelo de entrevista, reportagem, em podcast ou até conteúdos produzidos pelas áreas de entretenimento dos nossos canais junto dos candidatos”, acrescentaram.

O pedido feito para que não se realizarem outros debates frente a frente especificamente nesse período visa, tão só, garantir uma boa gestão de agenda e uma eficaz comunicação de um conteúdo, que sendo organizado por três operadores de televisão, é percepcionado pelos cidadãos como um projeto global de esclarecimento proporcionado pela força de comunicação que as televisões de sinal aberto - com audiências médias neste período do ano próximas do milhão de espectadores - proporcionam”, frisaram.

Todos nos deram nota que não aceitarão outros debates no referido período, mas nós não condicionamos essa questão”, referem.

