Roberta Metsola cumpre agenda oficial em Portugal com encontros institucionais e cerimónias

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, estará em Portugal esta sexta-feira, 26 de junho, e sábado, 27 de junho, onde participará numa série de eventos. O primeiro compromisso, às 11h45, assinala os 40 anos da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE). A presidente participará na cerimónia de descerramento da placa comemorativa desta data, juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.Durante a tarde, terá reuniões com Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, e com José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores. Segue-se um encontro com José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República.Ainda durante a tarde, reúne-se com a associação Business Roundtable Portugal e visita a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), acompanhada pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves. A agenda do dia termina com a cerimónia de encerramento dos festejos de Santo António.Os compromissos prosseguem no sábado, logo pela manhã. Metsola reúne-se com membros do Projeto Surf Adaptado, uma organização não-governamental dedicada a crianças com deficiência. Para encerrar a agenda em Lisboa, Roberta Metsola será a oradora convidada da cerimónia de graduação dos programas de mestrado de 2026 da NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)."Num momento decisivo para a Europa, em que o continente enfrenta desafios sem precedentes, a presença da Presidente do Parlamento Europeu constitui uma fonte de inspiração para os nossos estudantes e para toda a comunidade académica. Estamos profundamente gratos pela sua presença nesta ocasião tão importante para a NOVA School of Business and Economics", afirmou Pedro Oliveira, professor catedrático e titular da Cátedra Cascais de Operações, Tecnologia e Inovação da NOVA School of Business and Economics.A última visita oficial de Metsola a Portugal havia ocorrido em abril de 2024, quando recebeu o título de doutora Honoris Causa pela Universidade de Lisboa, manteve reuniões com o então Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro Luís Montenegro e o presidente da Assembleia da República José Pedro Aguiar-Branco. A agenda ainda incluiu um encontro Pedro Nuno Santos, na altura líder do Partido Socialista (PS) e um evento com jovens em Lisboa, acompanhado por Carlos Moedas, para incentivar a participação nas eleições europeias.amanda.lima@dn.pt.Metsola do Parlamento Europeu responde a Trump: "Não estamos a tentar lixar ninguém".Metsola entra na Faixa de Gaza. É a primeira líder europeia a fazê-lo em mais de dez anos (c/vídeo)