Ricardo Bastos Sousa: "Toda a lista da minha adversária tinha pessoas afetas a Luís Montenegro"

Há alguma forma de não encarar a sua reeleição como uma derrota de Luís Montenegro?Muito sinceramente, acho que não. Isto é uma história que não se conta só com este último capítulo. Fui deputado entre 2022 e 2024, nas eleições de então apoiei Jorge Moreira da Silva, e a partir daí houve uma sucessão de acontecimentos. Fui afastado das listas de deputados nas legislativas de 2024, candidatei-me à concelhia e venci. O meu nome foi proposto para candidato à Câmara de Espinho em novembro de 2024, e aprovado na Comissão Política Concelhia por unanimidade, e num plenário de secção, que foi dos mais concorridos da história do PSD, não tive qualquer voto contra. Estamos a falar de um processo de decisão completamente pacífico, em que não houve nenhuma voz que se tivesse levantado em termos locais contra a minha candidatura.Daí que tenha dito, quando foi preterido e acabou por avançar como candidato do PSD o antigo vice-presidente da Câmara de Aveiro, Jorge Ratola, que estava a ser alvo de um ajuste de contas do líder do partido?Sim, porque não havia nenhum outro argumento. Numa primeira fase, foram tentadas outras candidaturas, e o meu nome foi comparado com outros, mas os convites foram sendo recusados - alguns são públicos -, e o último recurso foi uma pessoa que desempenhava funções de adjunto no gabinete do primeiro-ministro. Não posso deixar de interpretar isso como um ajuste de contas pessoal do Dr. Montenegro comigo.A mulher dele, Carla Montenegro, era apoiante declarada da sua adversária e o casal deslocou-se a Espinho no dia das eleições internas. Suponho que tem certeza absoluta de que não o fizeram para votar em si...Sim, tenho certeza, até porque é público o envolvimento da mulher do presidente do partido na candidatura da minha adversária. Não é propriamente segredo ou alvo de segundas leituras. É\u0010bastante óbvio. Aliás, toda a lista da minha adversária tinha pessoas afetas ao presidente do PSD e à Câmara de Espinho. O chefe de gabinete do presidente da Câmara era candidato a presidente da mesa; e um dos vereadores candidato a vice-presidente. Havia um envolvimento que torna muito óbvia a orientação que Montenegro e a mulher tinham. A candidatura adversária surge como uma tentativa pensada e deliberada de me afastar da política ativa no partido. Não tenho outra leitura. Deliberada do presidente e do secretário-geral do PSD?Do líder para baixo, são decisões que correspondem ao desejo fundamental do Dr. Montenegro.De qualquer forma, o PSD reconquistou a Câmara de Espinho, agora presidida por Jorge Ratola. Estando ele ainda em início de mandato, que avaliação faz?Fui preterido, mas não entendi que o PSD deveria ser penalizado eleitoralmente por isso. Acho que foi importante vencer, num contexto político muito particular, com o PS dividido. Acabámos por conquistar a Câmara com votação relativamente modesta, mas conseguimos conquistá-la e conquistar mais freguesias, o que era muito importante. Reconheço, da parte do atual presidente da Câmara, esforço e boa vontade para tentar pôr mão na situação complicada em que o município se encontrava no momento das eleições.Será fácil ter uma relação institucional proveitosa com ele?Não quero ter senão uma relação proveitosa com os eleitos locais. Tenho essa obrigação institucional. Se não, não me candidataria a presidente da concelhia. Quero colaborar ativamente com os órgãos eleitos e não passa pela cabeça fazer outra coisa.Falando da relação institucional, recebeu alguma mensagem de parabéns do presidente ou do secretário-geral do PSD?Nem do presidente, nem do secretário-geral, nem da candidata adversária, nem de ninguém.E do coordenador autárquico do PSD, Pedro Alves, que comentou nas suas redes sociais, quando anunciou a recandidatura, que “se tivesses vergonha ficavas quietinho”?Também não recebi mensagem de felicitações. O que acho natural, dado o incómodo que a minha candidatura lhe causou.O que é que tal reação de quem até é seu homólogo, pois foi agora eleito líder da concelhia de Viseu, diz sobre o estado do PSD?Acho que o partido está um bocadinho coarctado na sua democraticidade interna. Não sei se as pessoas perderam o hábito de debater e de saudar as várias correntes como manifestações democráticas das tendências no partido. Acho que várias candidaturas são sempre sinal de vitalidade. Querer tornar o PSD um partido de uma única via e de uma única opção, é um péssimo sinal.Nos raros casos sem lista única, houve vitórias de desalinhados, como em Espinho, na distrital de Braga e na concelhia da Sertã. São sintomas de um mal-estar dentro do PSD?Não diria mal-estar, mas são sintomas de que há pessoas que vão manifestando uma discordância que é natural. Não passaria pela cabeça que um partido com a dimensão do PSD tivesse um pensamento único e há manifestações que têm causas diversas - diga-se de passagem - e que traduzem a pluralidade que existe e sempre existiu no partido.A Câmara de Espinho viu o socialista Miguel Reis renunciar, após ser envolvido na Operação Vortex, que também envolve o antecessor, o social-democrata Pinto Moreira. A autarquia é um foco de suspeitas?Julgo que não. A investigação teve o seu foco nos mandatos de dois presidentes de Câmara, e deve dizer-se, porque temos todos o hábito de criticar a morosidade da justiça, mas neste caso podemos saudar a rapidez com que o processo decorreu. A sentença será proferida neste mês e, desse ponto de vista, as coisas foram relativamente céleres. Evidentemente que é um processo que criou, numa fase inicial, algum embaraço, junto dos órgãos camarários e dos funcionários,pois estamos a falar de áreas e divisões muito sensíveis, como a do Urbanismo.Os inquéritos à construção da moradia de Luís Montenegro, junto à Praia Azul, são um espinho cravado no primeiro-ministro?Nestes casos prefiro que seja a Justiça a pronunciar-se. É evidente que a leitura que se faz nunca é positiva quando há casos que envolvem suspeição à volta de altas figuras de Estado. Nunca é positivo, mas tem que haver um esclarecimento cabal. É isso que eu espero.Enquanto líder de uma estrutura do PSD, gostou de ouvir o ex-líder Passos Coelho voltar a ter mais intervenção pública, fazendo reparos ao que se está a passar na governação?Sou suspeito porque trabalhei junto do Governo liderado por Passos Coelho, e tenho dele uma opinião muito positiva. Sei que estas palavras causaram alguma comoção, mas não percebo a reação que tiveram do ponto de vista interno e na direcção do próprio partido. O presidente do partido, principalmente quando é primeiro-ministro, tem de ter uma certa capacidade de acomodar as críticas que se vão fazendo - e algumas são legítimas, como parece ser o caso do Passos Coelho.Enquanto líder de uma estrutura do PSD, gostou de ouvir o ex-líder Passos Coelho voltar a ter mais intervenção pública, fazendo reparos ao que se está a passar na governação?Sou suspeito porque trabalhei junto do Governo liderado por Passos Coelho, e tenho dele uma opinião muito positiva. Sei que estas palavras causaram alguma comoção, mas não percebo a reação que tiveram do ponto de vista interno e na direção do próprio partido. O presidente do partido, principalmente quando é primeiro-ministro, tem de ter uma certa capacidade de acomodar as críticas que se vão fazendo - e algumas são legítimas, como parece ser o caso do Passos Coelho.Subscreve a ideia de Passos Coelho de que este Governo deve trabalhar melhor?Naturalmente que a voz de Pedro Passos Coelho é uma voz autorizada na matéria, mas há cada vez mais pessoas a perceber que o Governo tem falhado na missão de encetar as reformas necessárias. É uma perceção que se vai instalando e que considero preocupante para o Governo..Barómetro DN/Aximage: Eleitorado de Montenegro aprova escolha de Luís Neves.Barómetro DN/Aximage: Carneiro adianta-se no empate técnico PS-AD-Chega, mas Ventura é líder da oposição\n