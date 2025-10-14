Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Paulo Raimundo diz que "há um certo esforço de alguma desvalorização" do projeto eleitoral do PCP com o PEV.Foto: Reinaldo Rodrigues
Raimundo garante que o PCP não pediu recontagem de votos

O líder do PCP afasta a ideia de “um suposto declínio irreversível” eleitoral e destaca um “sinal de resistência” dado pelas autárquicas. Ainda assim, admite que o resultado foi “em geral negativo”.
Vítor Moita Cordeiro
