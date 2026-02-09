Seguro ainda não formalizou convites para a sua equipa na Casa Civil.
Seguro ainda não formalizou convites para a sua equipa na Casa Civil.Leonardo Negrão
Política

Quem são os conselheiros de Seguro: Saúde e diplomacia em destaque

Presidente terá antigos assessores de Eanes, Soares e Sampaio, contributos para a gestão hospitalar e ouve especialistas do Instituto Português de Relações Internacionais. Ambiente tem protagonismo.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
António José Seguro
Nuno Severiano Teixeira
edição impressa
Óscar Gaspar
António Galamba
Carlos Gaspar
Filipe Santos Costa
Assessores
Casa Civil
Instituto Português de Relações Internacionais
Jorge Cristino

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt