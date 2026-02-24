João Rodrigues dos Santos foi eleito vereador pela primeira vez em 2021.
João Rodrigues dos Santos foi eleito vereador pela primeira vez em 2021.Paulo Spranger
Política

PSD troca PS pelo Chega na Câmara de Cascais

Acordo aprovado por André Ventura atribui pelouros a João Rodrigues dos Santos. Nuno Piteira Lopes fica sem os vereadores socialistas, que recusam integrar Executivos com elementos do Chega.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Chega
André Ventura
Nuno Piteira Lopes
Câmara de Cascais
Partido Socialista
Partido Social Democrata

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt