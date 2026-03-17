Hugo Soares explica que a medida não tem aplicação retroativa, ainda que deva ser aplicada a processos em curso.
Hugo Soares explica que a medida não tem aplicação retroativa, ainda que deva ser aplicada a processos em curso.Foto: Leonardo Negrão
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PSD quer suspensão de processos quando há troca de advogados

Bancada social-democrata argumenta que a proposta faz parte dum conjunto alargado de medidas, mas admite influência da Operação Marquês: “Tem mostrado uma debilidade no sistema judicial”.
Vítor Moita Cordeiro
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