PSD pede novo adiamento do prazo para entrega de listas para Conselho de Estado, Provedoria e Constitucional

O líder parlamentar do PSD anunciou que vai pedir esta quinta-feira, 26 de fevereiro, o adiamento do prazo para a entrega de listas para os órgãos externos ao parlamento, mas manifestou-se convicto de que os lugares estarão eleitos em “duas semanas”.Hugo Soares assumiu esta posição na quarta-feira à noite, em declarações na SIC Notícias, a propósito das eleições já várias vezes adiadas para o Conselho de Estado, provedor de Justiça e Tribunal Constitucional, entre outros órgãos.Questionado se o PSD quer fazer um acordo alargado com PS e Chega, Hugo Soares respondeu: “Esse é o meu propósito”."Não foi possível ainda chegar a um consenso entre os três partidos com maior representatividade parlamentar”, declarou, sem indicar o motivo do impasse negocial e admitindo que esta demora não é normal nem desejável.No parlamento, desde o início da legislatura, em junho do ano passado, estão por eleger cinco membros do Conselho de Estado, o provedor de Justiça e três juízes do Tribunal Constitucional.Hugo Soares referiu que também está em causa a escolha de membros do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Económico e Social, Conselho Superior da Magistratura, Conselho de Opinião da RTP, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Conselho de Segurança Interna e Conselho de Defesa Nacional.“Creio, sinceramente, estou em condições de dizer com algum grau de confiança que no prazo de duas semanas temos todos os lugares eleitos”, afirmou.Após o anterior adiamento, o prazo limite para a entrega de listas ficou marcado para hoje às 18:00 e as eleições para 6 de março.O líder parlamentar do PSD disse na SIC-Notícias que apresentará hoje ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o pedido do adiamento do prazo para a entrega de listas.“Eu próprio vou pedir o adiamento”, acrescentou..Eleições para Conselho de Estado, TC e Provedoria da Justiça: Aguiar-Branco confirma novo adiamento e espera que "seja o último"