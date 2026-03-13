José Luís Carneiro e Carlos César
José Luís Carneiro e Carlos CésarFoto. TIAGO PETINGA/LUSA
Política

PS vai abrir discussão à limitação de mandatos do presidente do partido

Carlos César não ouve críticas, mas há convicção interna de que para evitar imobilismo os socialistas precisam de debater o número máximo de anos à frente do partido. Distritais têm quatro mandatos.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Congresso
José Luís Carneiro
Carlos César
Partido Socialista
Delegados
Congresso PS
militantes
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt