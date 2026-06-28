PS reúne Comissão Nacional e inicia jornadas parlamentares sobre custo de vida

O PS reúne este sábado a Comissão Nacional para votar moções setoriais aceites no último Congresso, antes de iniciar, em Sintra, três dias de jornadas parlamentares dedicadas ao aumento do custo de vida.A reunião do órgão máximo entre congressos começa às duas da tarde, num hotel no Centro de Lisboa, com uma intervenção aberta à comunicação social do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.Esta Comissão Nacional terá como ponto único da ordem de trabalhos a “apreciação e votação das moções setoriais aceites nos termos regulamentares no 25.º Congresso Nacional”, que decorreu no final de março, em Viseu, o primeiro da era de José Luís Carneiro.Apesar de terem sido apresentadas 50 moções setoriais ao Congresso, apenas 19 foram subscritas por um mínimo de 10% dos delegados eleitos e são consideradas válidas para discussão e votação.De acordo com a convocatória, além dos membros da Comissão Nacional, foram igualmente convocados os primeiros subscritores das moções que não integrem este órgão, embora sem direito a voto.Entre as 19 moções em discussão, estará a crítica da atual direção, intitulada “Socialismo com futuro” e que tem como primeiro subscritor o deputado Miguel Costa Matos, na qual se lamenta que o PS esteja em “cima do muro do ‘nim’” e numa posição indecisa, considerando ser preciso “sacudir a imagem de parceiro parlamentar do Governo” e afirmar os socialistas como alternativa.Este sábado, o partido divulgou que a ex-eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais vai integrar o Secretariado Nacional do PS, enquanto o deputado Pedro Coimbra, eleito presidente da Federação de Coimbra dos socialistas, está de saída da direção.Depois da reunião da Comissão Nacional, o PS inicia ao fim da tarde, em Sintra, as suas jornadas parlamentares, sob o tema “Custo de Vida, o seu aumento e os seus impactos”, que decorrem até terça-feira, em 13 dos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.O arranque das jornadas será nas Festas de São Pedro, em Sintra, e a comitiva socialista contará com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e do presidente do Grupo Parlamentar, Eurico Brilhante Dias.Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, Eurico Brilhante Dias sublinhou que as jornadas realizam-se numa área metropolitana “onde se fazem sentir os fortes impactos do aumento do custo de vida”.O PS vai focar-se "no aumento do custo de vida, que é aquilo que hoje mais preocupa aos portugueses”, disse Brilhante Dias, deixando críticas às opções do Governo perante o aumento dos preços.“O país hoje, infelizmente, não está melhor. O impacto da Guerra do Médio Oriente e a forma como o Governo olha para essa guerra está a ter impacto nos bolsos dos portugueses”, frisou, acrescentando que o “Governo tem governado mal” e que “é preciso dar atenção a estes problemas e apresentar propostas”.O PS espera que as jornadas sejam um "momento de aproximação” do Grupo Parlamentar do PS à realidade da Área Metropolitana de Lisboa e adiantou que servirão também para preparar o debate do Estado da Nação, dia 16 de julho.No segundo dia das jornadas, os líderes do partido e da bancada começam o dia às 8h00, com uma viagem de comboio na Linha de Sintra, a que se seguirão visitas a Loures, Lisboa, Setúbal e Moita.Também na segunda-feira, os deputados dividir-se-ão em cinco grupos focados em cinco áreas (mobilidade e transportes, habitação, saúde, economia e emprego, e impactos sociais), prevendo-se visitas a empresas, serviços públicos e instituições de solidariedade social.Na terça-feira, serão apresentadas as conclusões das jornadas, estando também previsto um painel sobre o custo de vida com o antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno e a economista Susana Peralta, moderado pelo socialista António Mendonça Mendes..Isabel Estrada Carvalhais entra para o Secretariado Nacional do PS.PS pede ao ministro da Educação “palavra de tranquilidade” e garantias sobre exames nacionais