RTP
RTPFoto: Pedro Rocha / Global Imagens
Política

PS questiona Governo por requisitar nove profissionais da RTP enquanto condiciona entradas nos quadros

Partido Socialista levou a comissão várias perguntas a Leitão Amaro e pede urgência na negociação com a VASP para a distribuição de jornais. Também questiona a restruturação e saídas na Lusa.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

O Partido Socialista levou à Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto uma reivindicação quanto ao procedimento do Governo nos media. O grupo de trabalho do PS quer saber "por que motivo é que o Governo aplica um plano que obriga à redução de trabalhadores na RTP", mas que, "ao mesmo tempo requisita jornalistas à RTP para trabalhar para o Governo."

Em causa, nove contratações públicas de profissionais da RTP para funções nos departamentos de comunicação e assessoria de vários ministérios.

Depois, o PS pede a Leitão Amaro explicações quanto à VASP, relembrando que o Governo previa "apoios à distribuição de publicações periódicas em territórios de baixa densidade populacional", enunciando um valor de 3,5 milhões de euros. Considerando que o Executivo prometera o arranque no primeiro trimestre de 2025, o PS pede explicações, tal como "a garantia de distribuição de publicações periódicas em todos os concelhos do país."

Tal como o DN noticiou, o Governo disse recusar aceitar, sem discussão, as exigências da VASP, tutelada pelo acionista do DN, Marco Galinha. O PS urge a "pressa em agir" para evitar um "blackout informativo em parte do país" e questiona se o Governo "vai negociar" com o presidente do Conselho de Administração.

As reivindicações prosseguem quanto à promessa de 6,5 milhões de euros para o "incentivo à contratação de jornalistas e retenção de talento" e também na Lusa os socialistas expressam preocupação.

Primeiro, enunciando que "o novo conselho de administração da agência Lusa tem o jornalista Luís Ferreira Lopes, que até agora trabalhava em projetos detidos pelo fundo Alpac Capital, com ligações a Viktor Òrban." De seguida, lembra que os "sindicatos e a comissão de trabalhadores da Lusa mostraram preocupação sobre os riscos de influência externa, de ingerência e controlo político na linha editorial."

Depois, o PS critica uma "reorganização que levará à saída de 250 trabalhadores", garantindo apenas "a entrada de um novo trabalhador por cada três que saiam."

RTP
Leitão Amaro contraria Pedro Duarte e mantém tabu sobre solução para distribuição de jornais no interior
RTP
Leitão Amaro: "RTP vive um desafio de sustentabilidade"
RTP
VASP ouvida terça-feira no parlamento sobre questão da distribuição de jornais e revistas
RTP
Marco Galinha adverte que VASP está na iminência de cortar rotas de distribuição dos jornais
RTP
Media
VASP
JornaIs
Partido Socialista
Lusa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt