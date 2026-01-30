PS questiona Governo por requisitar nove profissionais da RTP enquanto condiciona entradas nos quadros

O Partido Socialista levou à Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto uma reivindicação quanto ao procedimento do Governo nos media. O grupo de trabalho do PS quer saber "por que motivo é que o Governo aplica um plano que obriga à redução de trabalhadores na RTP", mas que, "ao mesmo tempo requisita jornalistas à RTP para trabalhar para o Governo."Em causa, nove contratações públicas de profissionais da RTP para funções nos departamentos de comunicação e assessoria de vários ministérios. Depois, o PS pede a Leitão Amaro explicações quanto à VASP, relembrando que o Governo previa "apoios à distribuição de publicações periódicas em territórios de baixa densidade populacional", enunciando um valor de 3,5 milhões de euros. Considerando que o Executivo prometera o arranque no primeiro trimestre de 2025, o PS pede explicações, tal como "a garantia de distribuição de publicações periódicas em todos os concelhos do país."Tal como o DN noticiou, o Governo disse recusar aceitar, sem discussão, as exigências da VASP, tutelada pelo acionista do DN, Marco Galinha. O PS urge a "pressa em agir" para evitar um "blackout informativo em parte do país" e questiona se o Governo "vai negociar" com o presidente do Conselho de Administração.As reivindicações prosseguem quanto à promessa de 6,5 milhões de euros para o "incentivo à contratação de jornalistas e retenção de talento" e também na Lusa os socialistas expressam preocupação. Primeiro, enunciando que "o novo conselho de administração da agência Lusa tem o jornalista Luís Ferreira Lopes, que até agora trabalhava em projetos detidos pelo fundo Alpac Capital, com ligações a Viktor Òrban." De seguida, lembra que os "sindicatos e a comissão de trabalhadores da Lusa mostraram preocupação sobre os riscos de influência externa, de ingerência e controlo político na linha editorial." Depois, o PS critica uma "reorganização que levará à saída de 250 trabalhadores", garantindo apenas "a entrada de um novo trabalhador por cada três que saiam.".Leitão Amaro contraria Pedro Duarte e mantém tabu sobre solução para distribuição de jornais no interior.Leitão Amaro: "RTP vive um desafio de sustentabilidade".VASP ouvida terça-feira no parlamento sobre questão da distribuição de jornais e revistas.Marco Galinha adverte que VASP está na iminência de cortar rotas de distribuição dos jornais