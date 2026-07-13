Na concelhia do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, deputado e ex-candidato à Câmara Municipal desta cidade, tinha mais um mandato possível, mas afastou-se para dar lugar a Luís Catarino.
Na concelhia do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, deputado e ex-candidato à Câmara Municipal desta cidade, tinha mais um mandato possível, mas afastou-se para dar lugar a Luís Catarino.Reinaldo Rodrigues
Política

PS quer virar a página no Porto e descarta nova candidatura de Pizarro: “É tempo de novos protagonistas”

Luís Catarino é o novo líder da concelhia. Quer reorganizar localmente o partido e preparar a reconquista da câmara em 2029. Dá por encerrado o ciclo de Manuel Pizarro.
Frederico Bártolo
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